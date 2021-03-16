調查：保就業後超市加價 清潔劑貴35%

民建聯「超市價格關注組」以百佳及惠康的21項貨品，比較去年9月23日領取「保就業」補貼期間及今年3月5日的網上商店價格，包括米、午餐肉、去污液等。

團體倡超市推全單七折優惠

調查發現，百佳13項貨品加價，其中梅林優質火腿午餐肉（397克）由20.8元升至23.9元，加價近一成半。惠康5項貨品加價，差距最大是潔而亮檸檬去污液（500毫升），由11元加至14.9元，升幅達三成半。金鳳泰國頂級香米（5公斤）由89元加至97.9元，貴一成。關注組召集人顏汶羽認為，超市應「有良心賺少啲」，推出全單七折優惠。

另外，消委會去年12月檢視AEON、百佳、惠康及U購共4間大型連鎖超市，發現某些大包裝貨品每100克或毫升單價未必較細包裝便宜，如雀巢鷹嘜煉奶450克直立支裝及185克支裝，在4間超市都是大支裝單價較貴，惠康差幅更達42.2%。獅球嘜初搾橄欖芥花籽油3公升大支裝及3支900毫升裝，3間超市都是大支裝單價較貴。

消委：大包裝煉奶食油均價貴過細裝

消委會總幹事黃鳳嫺提醒消費者，切勿相信所謂「傳統智慧」，「買大包裝不等於比較便宜」。消委會研究及試驗小組副主席雷永昌則建議超市用統一計量單位標示貨品單價，幫助消費者比較價格。

惠康發言人稱透過會員獎賞、折扣優惠等提供物超所值貨品，去年9月亦推出「日日有低價」令必需品價格不波動，集團因此承擔額外成本支出。百佳至截稿前未回覆。

（消委報告）