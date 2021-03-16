消委驗26款天然或有機髮劑 六成含致敏物 3染髮粉菌超標 海關：2涉違安全例

一款含禁用間苯二胺 3涉違商品例

消委會測試的26款染髮產品，包括7款染色護髮素、13款含氧化燃料的永久染髮劑和6款草本海娜染髮粉，售價18至450元不等。其中16款樣本檢出有害致敏物質，一半產品更檢出3至4種致敏物質。其中「TS天然萃取染髮霜」含本港《藥劑業及毒藥規例》禁用、可導致基因發生永久突變的物質間苯二胺（MPD），消委會已轉交衛生署藥物辦公室跟進。

7含急性致敏物 逾半沒標示

另外，7款樣本檢出急性毒性和致敏物質間苯二酚（resorcinol），當中4款沒在包裝或成分表上標示含間苯二酚，當中「Natuigin天然修護精華染髮—黑色2.0」的包裝甚至標示為「不含resorcinol」 。而5個樣本驗出小量阿摩尼亞，但「Herbatint Permanent Haircolor Gel（1N）」及「Tints of Nature Simply Healthier」標明「不含阿摩尼亞」。消委會已轉交海關跟進。

消委會亦檢測6款海娜染髮粉的微生物含量，發現「Radico純天然有機染髮劑—自然黑」、「BeNature有機草本染髮粉」及「YOTA優田100%天然草本染髮王」霉菌和酵母菌總數超標，最多超標340倍。海關接獲消委會轉介並在市面檢測其中兩款，發現細菌菌落總數分別超出標準上限約3.4倍及51倍；而霉菌和酵母菌總數則分別超出標準上限約369倍及429倍。海關其後採取行動，檢獲該兩款共22件懷疑不安全染髮劑，暫沒再發現該3款產品出售，案件仍在調查。本報比對海關提供掩蓋產品品牌照片及《選擇月刊》的相片，相信該兩款產品牌子為Radico及BeNature。

菌超標可致感染 蠶豆症勿用海娜粉

消委會總幹事黃鳳嫺提醒市民，染髮物品需長期放在頭上，海娜染髮粉驗出微生物含量非常高，雖然一般使用對健康者問題不大，但頭皮若有損傷或會感染，如不慎濺到眼睛可能引起過敏或發炎。

另外，6款海娜染髮粉全含鉛，「寧勵（無添加）海靈草染髮粉」更含水銀。黃鳳嫺說，雖然全部低於內地規範上限，但消費者若長期吸收鉛，可能對器官、神經系統、生殖系統都有影響。她又提醒有蠶豆症市民不可使用海娜染髮粉，因或引起急性溶血現象，嚴重甚至有生命危險。

明報記者

（消委報告）