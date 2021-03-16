教師非禮兩男生判社服令 官：教化導向總比懲罰好

辯方求情：前程盡毁

官：事主沒長期創傷

被告吳浩楠（35歲）被控於2015年3月至2017年4月間，在學校課室非禮3名年約15至16歲男生X、Y及Z。經審訊後，法庭早前裁定涉及X和Y的兩項非禮罪成。辯方求情表示，被告本有資格問鼎英文主任，現已前程盡毁，往後不能再擔當教師，冀法庭考慮案情相對輕微予以輕判。

李官表示，本案嚴重之處在被告與兩名事主是師生關係，並在工作期間犯案，屬破壞誠信。對於被告在審訊期間辯稱遭同事誣陷，李官認為「這種自我麻醉的情况並不罕見」，顯示他沒有悔意，惟考慮到被告初犯，是一名勤力及有熱誠的教師，加上犯案的情節輕微，事主沒有受到長期創傷，控方亦同意判處社服令沒有原則性犯錯，終判被告接受社服令。

教局：程序完結檢視其資格

根據案情，被告某日趁男生X獨自在校內做功課時跟他聊天，其間突然伸手進X的上衣內，在X的肚臍下搔癢。其後他又趁男生Y上完英語提升課後，交談時伸手入Y的衣服，撫摸其乳頭及大腿。

教育局回覆查詢表示，如教師被證實干犯罪行、失德或專業失當，會依據《教育條例》嚴肅跟進，情况嚴重者有可能取消教師註冊，重申會按一貫機制，在所有法律程序完結後檢視其教師註冊資格。

【案件編號：DCCC578/20】