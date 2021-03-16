網戀誘投資 存款後人財App全失蹤

騙9事主180萬 14人被拘

骨幹成員15歲

沙田警區重案組深入調查後，上周五起一連三日，搜查17個寓所及酒店房間，拘捕7名詐騙集團骨幹及7名戶口持有人，由15至42歲，部分有黑社會背景，包括一名15歲骨幹成員。他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及非法禁錮，已獲准保釋候查，須於3月下旬向警方報到。行動未完，不排除有更多人被捕。

據悉，其中一名36歲任職酒店的女事主，透過交友程式結識男騙徒，兩人隨即發展為情侶，騙徒並向事主推介高回報、低風險投資，事主其後下載不知名App，先後4次存入約共66萬元至指定戶口，及後騙徒、App、資金全失蹤。

招人開戶 須留酒店交銀行卡

警方初步調查發現，集團以搵快錢作招徠，招攬不同階層人士開銀行戶口及網上理財服務，提供1000至2000元報酬作戶口租借。戶口持有人須留在集團提供的酒店房間，一日三餐在房間進食，並交出手機、銀行卡及密碼，確保他們不可與外界接觸。騙徒使用戶口接收騙取的投資款項，其後將錢轉到另一戶口後，始讓戶口持有人離開。警方相信詐騙集團由1月開始運作，使用9個銀行戶口，在1月份資金進出紀錄已逾1200萬元。