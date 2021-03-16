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指死者傷口深失痛感 死前一日狀况極差仍被拋擲 專家證人哽咽：正常父母應帶女童入院

【明報專訊】5歲女童疑遭生父及繼母虐待，最終死於敗血症。生父及繼母被控謀殺，繼外祖母被控4項殘暴對待兒童罪，案件昨於高等法院續審。專家證人、瑪嘉烈醫院兒童傳染病科顧問醫生關日華供稱，女童部分傷口深入真皮層，長期受虐導致發育倒退（見表）。對於女童死前一日被父母以「飛高高」和「扮超人」遊戲拋擲和搖晃，關在庭上語帶哽咽，表示女童當時身體狀况極差，「我幻想唔到點解仲玩到嗰啲遊戲，正常父母應該帶小朋友入醫院！」

胸腺僅5克如長者

料受虐半年或以上

根據關日華撰寫的專家報告，女童Z的免疫器官之一、胸腔內的胸腺僅有5克重。關解釋，胸腺能製造細胞對抗細菌入侵，而人體的胸腺重量可達40克，直至青春期後逐漸萎縮，50至60歲成人的胸腺一般僅餘約5克。由於女童的胸腺嚴重衰退，與長者的胸腺重量相若，她體內沒有足夠的T細胞抵抗腸炎沙門氏菌入侵，淋巴細胞亦跌至最低水平。

關又表示，小孩承受惡性的心理或生理壓力，例如遭受皮肉之苦或長期罰跪，腦部會分泌皮質醇，影響胸腺功能。針對本案，他認為女童長期受虐是胸腺萎縮的主因。他回應辯方盤問時表示，女童胸腺萎縮程度與受虐時間成正比，估計女童受虐待半年或以上。

繼母曾指女童失禁吃糞

專家：大壓力下發育倒退

控方問到，女童兩歲多已學會自行如廁，但女童繼母（即次被告）一度以WhatsApp和微信，向友人表示女童大小便失禁，甚至會吃自己糞便、飲兄長的尿液和玩弄自己的私處。關表示，如繼母所言屬實，估計女童面對龐大壓力，其腦部長期分泌皮質醇，令她發育倒退，自理能力回到幼童水平。

控方續問，繼母表示曾以噴霧膠布和消毒劑治理女童傷口，但女童毫無反應。關表示，一旦傷口深入真皮層，病人會失去神經感覺；從呈堂照片可見，女童的左肩傷勢嚴重，「無咗成塊真皮層」，令她失去痛楚的感覺。

女童一家所住屋苑保安員郭淑燕供稱，女童Z和兄長X經常戴口罩出入，但繼母親生女兒Y從未戴口罩。庭上亦讀出X於2018年1月送院後的醫療報告，透露X一度只有約19公斤重，被診斷為體重不足，惟留院診治兩星期後，他的體重增至21公斤。X出院時，身上較嚴重的臀部潰瘍傷痕近乎痊癒，隨即送往嫲嫲的寓所居住。聆訊今續。

【案件編號：HCCC28/20】

相關字詞﹕繼外婆 生父 繼母 謀殺罪 謀殺兒童 殘暴對待兒童

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