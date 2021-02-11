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港聞二

SIM卡實名制 倡可用軟件核身分

【明報專訊】電話智能卡實名登記制諮詢期於周六（20日）結束。有立法會議員昨於會議中關注登記過程如何核實身分。商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文昨表示，規例通過後會發出實務指引向電訊商解釋做法，包括面對面提交資料，或以軟件核實。有資訊科技業界表示，目前獲政府認受的核實身分軟件只得政府的「智方便（iAM Smart）」，但該軟件未能核實旅客的護照。

商經局：立例後出實務指引

立法會資訊科技委員會昨討論「電話智能卡實名制」，民建聯葛珮帆關注，有可能被盜用個人資料登記，向局方查問核實用家身分方法。梁卓文表示，規例通過後會發出實務指引，提供讓電訊商核實用家身分的方法，包括面對面，亦有軟件可做到核實工作。

業界：無軟件核護照 員工難辨真偽

無線科技商會執行委員杜振康接受訪問稱，現時除政府「智方便」應用程式，坊間無其他具同等功能的軟件，又說若要面對面核實身分，電訊商員工即使有權查閱身分證明文件，例如旅客護照，但未必有能力判別真偽，質疑政府何不在諮詢階段交代實務指引，以便討論，反待規例通過才發出，令日後或要承擔責任的電訊商準備時間更緊張。

另外，實政圓桌田北辰於立法會表示，除「太空卡」外，不少罪犯以虛擬電話犯案，認為電話智能卡實名制後，更多罪犯會轉用虛擬電話。保安局副局長區志光表示，以虛擬電話犯案涉境外，規管難度較高；商經局長邱騰華稱，電話智能卡實名制不能消除所有情况，但至少是打擊「太空卡」衍生罪案的一步。

（港區國安法）

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