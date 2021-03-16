機管局欲永久禁指定區外示威 官促先釐清對象範圍

昨日甫開庭，法官陳嘉信就禁制令內容提出多項不清晰的地方，包括要求禁制的確實地點範圍、對象等。陳官稱，按照機管局一方的入稟狀，此禁制令的背景是源於2019年的示威事件，因此遭禁制在機場內示威的人，理應只是與2019年示威相關的人，而不能以此背景便要求法庭禁制往後所有人在機場內示威。

官：最好再有示威再重新入稟

陳官舉例，若某人在今年出生，20年後在機場內示威並令機場運作受阻，那麼該人亦未必會被視為違反法庭命令及被控藐視法庭，因該人並非屬於2019年時的示威者，不應被視為禁制令針對的對象。陳官認為，如果往後有示威者再在機場示威，機管局最好的處理方法應是就該些事件重新入稟申請禁制令。

2019年反修例運動期間，機場多次成示威之地，包括當年8月13日的「和你飛」集會，受僱於《環球時報》的內地男子付國豪遭圍困和綑綁，多人被捕，其中「佔旺女村長」畢慧芬及另外兩人經審訊後被裁定暴動罪成，判囚4年3個月至5年半。

【案件編號：HCA1471/19】