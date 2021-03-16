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港聞二

護黑衣遭13白衣棍擊20下 證人O骨折兩施手術

【明報專訊】2019年7．21元朗白衣人暴動案，審訊昨日踏入第16天，由最後一名街外證人、男事主O作供。O稱當晚收到市民的求助信息而前往元朗站，其間曾致電警方警民關係組，他應市民要求上前調停，嘗試阻止白衣人衝上J出口及拉開捲閘，最終因阻擋白衣人向黑衣人施襲而被打，事後右手手肘骨折，兩度接受手術。控方指出，O及其保護的黑衣人被至少13名白衣人包圍，其中O被揮棍擊打約20次。

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。住在元朗的事主O憶述，他當晚到達元朗站後見到救護員，又發現洗手間有兩名傷者，神色慌張及虛弱，他隨後致電給相熟的警民關係組警員，但不記得有否接通。警察到場後，有一群從月台下來的人開始鼓譟及指罵警察，O估計他們不滿警察遲來。

警察撤退後，O看到元朗站J出口有爭執，閘內的人向J出口擲物，此時有市民要求他上前幫忙調停，他經J出口走到英龍圍外，看到持棍的白衣人聚集及作勢衝上車站，O伸開雙手並說「唔好上去啦」，但白衣人沒理會。法官問O是否認識這些白衣人，O稱不認識。

見白衣人拉開捲閘

大叫「唔好呀」無人理

O之後返回大堂，J出口已落下捲閘。當白衣人拉開捲閘時，他身處在閘口旁大叫「唔好呀」，但無人理他，白衣人開始追打黑衣人。O說當時一名黑衣人被打至倒地，他擔心傷者情况有危險，於是伸手去擋，他事後手、腳及身體不同位置有瘀傷，右手手肘骨折，需接受兩次手術及近一年的物理治療。

庭上播放片段顯示，當白衣人聚集在捲閘外時，一名黑衣人突然持傘衝到捲閘前，白衣人見狀即拉起捲閘，追打黑衣人，O在K出口通往形點I的天橋遇襲。控方統計稱，O被9名白衣人以棍狀物擊打至少20下，並遭掌摑、拳擊及腳踢至少3下。另片段中有一名黑衣人在O的對面倒下，他被至少14名白衣人以棍狀物擊打約30下。聆訊今續。

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

今天聆訊預告：

˙控方原定傳召在影片中辨認出被告的警員作供，惟辯方有爭議，雙方會先就此陳辭

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕有意圖而傷人罪 暴動罪審訊 元朗721事件 721白衣人襲擊 反修例運動

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