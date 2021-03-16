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咬斷警指案 官稱行為兇殘 港大畢業生4罪囚5年半

【明報專訊】24歲港大畢業生於前年7月沙田新城市衝突中，襲警和咬斷一名警長的無名指，被控擾亂公眾秩序、襲警、對他人身體加以嚴重傷害及有意圖而傷人共4罪，早前經審訊後被裁定全部罪名成立，案件昨日判刑。區院法官陳仲衡稱，被告雖非主動咬噬警長手指，但其咬噬大力、「行為兇殘」，對警長的傷害及後遺極大，而刑期須「懲罰犯案者，阻嚇後來者」，故判處被告監禁5年半。據了解，被告很大機會就有意圖傷人罪作定罪上訴。

杜啓華或就一罪定罪上訴

還押中的被告杜啟華（24歲）在犯人欄內得知結果的一刻神情冷靜，不少旁聽者當場灑淚。對於辯方早前求情時稱不希望法庭判處令被告「自生自滅的監禁刑罰」，陳官昨強調從無此意，認為辯方就刑期作「不務實」的建議對被告沒好處，又指稱被告應在犯案前便知道一旦身陷囹圄，便會錯失照顧年事已高的祖父母的機會，而且被告一直否認控罪，不認為他有悔意，故只就被告良好品格酌量減刑。

官：懲罰犯案者，阻嚇後來者

陳官續稱，就擾亂公眾秩序罪而言，當時現場情况混亂，被告在廣場內高處扔下一把傘，認為他犯案意圖明顯，案情比同類案件嚴重，此罪判囚應為7個月。陳官表示，本案加刑因素在於多名事主均為警員，其中襲警罪及對他人身體加以嚴重傷害罪，兩名警員事主與被告在事前無接觸，遑論挑釁被告，認為各事主「受襲只因他們是正在執行職務的警員」，故決定就此兩罪判被告監禁2.5個月及16個月。至於有意圖傷人罪，被告雖非主動咬噬警長梁啟業的手指，但對警長的傷害及後遺極大，判囚4年5個月。

就總刑期方面，陳官說，雖然本案事件只在短短幾分鐘內發生，但因刑期須反映「懲罰犯案者，阻嚇後來者，阻嚇參與社會運動的人士使用暴力，尤其是對警員使用暴力」，亦要為了撫平事主和家屬傷口，及考慮被告的更生，因此決定只將部分刑期同期執行，判處被告共囚5年半。

【案件編號：DCCC 778/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕杜啟華 港大 區域法院 擾亂公眾秩序 襲警罪 對他人身體加以嚴重傷害罪 有意圖而傷人罪 咬斷手指 沙田新城市廣場 反修例運動

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