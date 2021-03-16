稱臨時抽起「不好」 李百全：有節目未完全持平 議員指不尊重嘉賓 促廣播處長解釋

改上報機制 須填表

節目製作初期交建議書

3月1日履新的李百全，近日先後抽起兩集《香港故事》及一集《議事論事》，改為重播節目。他昨日出席立法會資訊科技及廣播事務委員會時，被新民黨容海恩及自由黨鍾國斌要求解釋原因，鍾國斌認為抽起節目做法不尊重嘉賓，令嘉賓擔心發言「啱唔啱聽」、「唔知衰咗邊瓣」，要求港台解釋。

李百全表示，上任後已加強編輯管理，上周將員工上報機制由口頭處理改為填表，需列明具爭議內容及原因。他認為，節目涉及製作費，最後抽起「不好」，已要求員工於節目製作初期白紙黑字提交建議書，並由編委會審訂。他說，未來製作節目要有更清楚指引，編輯政策要以行文寫出。

商經局長邱騰華則表示，節目能否播出的責任在於港台，而非嘉賓，又稱是否播出節目毋須公眾討論，而是港台「自上而下」的編輯責任。

商經局常任秘書長梁卓文不點名批評港台「某組別」製作節目沒有管理階梯，認為「拍攝內容、了解事實、有哪些不同意見、找哪些嘉賓、焦點為何」均需受管理，又表示未來會將《節目製作人員守則》寫得更詳細，提供具體事例，並加強員工培訓。

李：員工必須「有規有矩」

多名議員關注港台人事管理。民建聯黃定光認為，「持平、客觀、準確」的大前提為「立場正確」，期望由「愛國者治台」。李百全表示相信機制及規矩，又稱其工作對事不對人，認為作為政府員工必須「有規有矩」。

工會再邀赴大會交代抽節目原因

民建聯葛珮帆則指港台有不少合約員工毋須簽署誓章，但又處於編審職位，或令「政治意向反中亂港」的人製作節目。李百全說，港台絕大部分同事已宣誓；梁卓文則說，非公務員及合約員工不論以何種方式提供服務，亦要遵守政府規則及部門訓令，與公務員一致。

港台節目製作人員工會昨日去信李百全，再次邀請對方出席員工大會，交代抽起3個節目的原因，並強調處長作出編輯決定後有責任清楚向同事說明理由，否則貿然抽起節目極度浪費公帑，等同取消一項公共服務，必須向公眾解釋。