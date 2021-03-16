高先取消放映《理大圍城》 電檢處︰沒與影院接觸 發行找場地補場：未來放映愈難

映前3小時 「受過度關注」為由取消

反修例運動紀錄片《理大圍城》原定昨晚8時在堅尼地城的高先電影院上映，但放映前3小時，高先電影院及電影評論學會宣布，有感該片的放映事宜近日受到過度關注，為免引起不必要誤會，一同取消昨日及下周日（21日）的兩個場次，對變更深表遺憾，期望觀眾諒解。

市民理解 早料未必能如期播

兩場放映共售出約80張票，有已購票市民昨晚陸續到影院退票。有市民說，上周五公開發售門票時，他清晨由青衣乘搭首班車到場輪候，對於取消放映感到失望，亦擔心《理大圍城》日後在電影院播放的機會渺茫。亦有市民表示，自《文匯報》批評放映一事後，早預料電影未必能如期放映，理解高先電影院的決定。

影意志：多謝高先願意嘗試

對於曾否要求電影院禁播，電檢處回覆本報查詢時表示，沒有就高先電影院擬放映《理大圍城》一事與影院有關人士有任何接觸。該電影發行商「影意志」昨亦於facebook發帖文感謝高先電影院願意嘗試放映，又表示可預視未來放映會愈變困難，正積極尋找場地補場，稱「香港的而且確變成如今的樣子」，又節錄該片導演團隊在香港電影評論學會的得獎感言：「保持憤怒」。

《理大圍城》膺2020年度香港電影評論學會最佳電影，過去未曾在商營影院放映，高先電影院昨起一連七日舉行《香港電影評論學會大獎—得獎電影巡禮》，連同《理大圍城》共放映6套獲獎電影。《理大圍城》去年9月中在香港藝術中心上映前兩小時被電檢處評為第III級，只可向年滿18歲者放映。《文匯報》社評上周批評電影散播「仇視國家情緒」，有違反《電影檢查條例》及《港區國安法》的明顯嫌疑，促請電檢處禁播。