港聞

港聞一

吳秋北倡選委佔立會50席 其餘各20

【明報專訊】人大的《決定》指明立法會由70席增至90席，但無提及組成比例、現存5個「超級區議會」界別議席會否剔除等。部分出席昨早座談會的嘉賓會後見記者，工聯會會長、港區人大代表吳秋北建議立法會的選委會界別應佔50席，直選與功能組別各佔20席；有別於坊間流傳的「234」、「333」方案。

吳秋北說，其建議能體現選委會界別選出「較大比例」議員的原則，以照顧香港整體利益，而非偏向個別的極端主張。他稱全港有380萬打工仔，勞工界別於選委會中應有更高代表性；而立法會內勞工界僅佔3席，遠少於工商界，令基層聲音失衡，他建議取消立法會區議會（第一）和（第二）的功能界別共6席，分配予勞工界等其他界別。

葉劉料非「333」：直選愈多立會愈亂

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，在過去20多年來「直選的人士（議員）入立法會愈多，立法會就愈亂」，料最終不會採用「333」方案。對於負責審查候選人資格的「資格審查委員會」，葉太稱與會者關注委員會的組成，多數人希望選擇較中立、專業的人出任成員，相信人數不會太多。

湯家驊倡資審會決定可覆核

行會成員、資深大律師湯家驊表示，他在會上建議「333」方案，即立法會的地區直選、功能組別、選委會界別各佔30席，避免予人某界別特別重要的觀感，相信在分組點票下，仍可確保行政主導的基本要求。他建議選委會保留一定選委數目的區議會代表，例如18區各有兩名代表，因區議會是民意架構，取消所有選委數目不太公平。

對於被資格審查委員會的決定，湯家驊相信參選人覆核成功的機會不大，但程序公義是本港法治重要一環，期望修例時不要將審查委員會的決定排除於司法覆核之外。

相關字詞﹕資格審查委員會 湯家驊 葉劉淑儀 吳秋北 立法會選舉 選舉制度

上 / 下一篇新聞

京官政改諮詢千人：人大決定作基礎 泛民批框架已定 僅鳥籠諮詢
京官政改諮詢千人：人大決定作基礎 泛民批框架已定 僅鳥籠諮詢
林鄭：擬綜合條例草案修例 立會將開快車
林鄭：擬綜合條例草案修例 立會將開快車
高先取消放映《理大圍城》 電檢處︰沒與影院接觸 發行找場地補場：未來放映愈難
高先取消放映《理大圍城》 電檢處︰沒與影院接觸 發行找場地補場：未來放映愈難
稱臨時抽起「不好」 李百全：有節目未完全持平 議員指不尊重嘉賓 促廣播處長解釋
稱臨時抽起「不好」 李百全：有節目未完全持平 議員指不尊重嘉賓 促廣播處長解釋
咬斷警指案 官稱行為兇殘 港大畢業生4罪囚5年半
咬斷警指案 官稱行為兇殘 港大畢業生4罪囚5年半
護黑衣遭13白衣棍擊20下 證人O骨折兩施手術
護黑衣遭13白衣棍擊20下 證人O骨折兩施手術
機管局欲永久禁指定區外示威 官促先釐清對象範圍
機管局欲永久禁指定區外示威 官促先釐清對象範圍
律政司覆核審結 多3人保釋 張可森遭撤保 微笑別孕妻
律政司覆核審結 多3人保釋 張可森遭撤保 微笑別孕妻
稱過程折騰 施德來妻：心情似判無罪
稱過程折騰 施德來妻：心情似判無罪
SIM卡實名制 倡可用軟件核身分
SIM卡實名制 倡可用軟件核身分
指死者傷口深失痛感 死前一日狀况極差仍被拋擲 專家證人哽咽：正常父母應帶女童入院
指死者傷口深失痛感 死前一日狀况極差仍被拋擲 專家證人哽咽：正常父母應帶女童入院
網戀誘投資 存款後人財App全失蹤
網戀誘投資 存款後人財App全失蹤
教師非禮兩男生判社服令 官：教化導向總比懲罰好
教師非禮兩男生判社服令 官：教化導向總比懲罰好
消委驗26款天然或有機髮劑 六成含致敏物 3染髮粉菌超標 海關：2涉違安全例
消委驗26款天然或有機髮劑 六成含致敏物 3染髮粉菌超標 海關：2涉違安全例
調查：保就業後超市加價 清潔劑貴35%
調查：保就業後超市加價 清潔劑貴35%
疫下退款撤約爭拗多 婚宴投訴飈6倍
疫下退款撤約爭拗多 婚宴投訴飈6倍
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】轟田飛龍「忠誠廢物論」侮辱 葉國謙：別人或覺得你廢柴學者
【Emily】轟田飛龍「忠誠廢物論」侮辱 葉國謙：別人或覺得你廢柴學者
【Emily】「私飯」選擇大減 無講理由 邵家臻批削還押者權利
【Emily】「私飯」選擇大減 無講理由 邵家臻批削還押者權利
【Emily】白鴿民主青年實習招生 主席：呢刻肯報名已係承擔
【Emily】白鴿民主青年實習招生 主席：呢刻肯報名已係承擔
【Emily】鄧竟成行山look撐改選舉制街站
【Emily】鄧竟成行山look撐改選舉制街站
【Emily】阿廷獄中拉傷背 讚懲教安排醫生
【Emily】阿廷獄中拉傷背 讚懲教安排醫生
【Emily】揀竹篙灣隔離 建造業會主席體驗MiC建築
【Emily】揀竹篙灣隔離 建造業會主席體驗MiC建築