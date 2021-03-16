吳秋北倡選委佔立會50席 其餘各20

吳秋北說，其建議能體現選委會界別選出「較大比例」議員的原則，以照顧香港整體利益，而非偏向個別的極端主張。他稱全港有380萬打工仔，勞工界別於選委會中應有更高代表性；而立法會內勞工界僅佔3席，遠少於工商界，令基層聲音失衡，他建議取消立法會區議會（第一）和（第二）的功能界別共6席，分配予勞工界等其他界別。

葉劉料非「333」：直選愈多立會愈亂

行會成員、新民黨主席葉劉淑儀認為，在過去20多年來「直選的人士（議員）入立法會愈多，立法會就愈亂」，料最終不會採用「333」方案。對於負責審查候選人資格的「資格審查委員會」，葉太稱與會者關注委員會的組成，多數人希望選擇較中立、專業的人出任成員，相信人數不會太多。

湯家驊倡資審會決定可覆核

行會成員、資深大律師湯家驊表示，他在會上建議「333」方案，即立法會的地區直選、功能組別、選委會界別各佔30席，避免予人某界別特別重要的觀感，相信在分組點票下，仍可確保行政主導的基本要求。他建議選委會保留一定選委數目的區議會代表，例如18區各有兩名代表，因區議會是民意架構，取消所有選委數目不太公平。

對於被資格審查委員會的決定，湯家驊相信參選人覆核成功的機會不大，但程序公義是本港法治重要一環，期望修例時不要將審查委員會的決定排除於司法覆核之外。