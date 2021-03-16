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林鄭：擬綜合條例草案修例 立會將開快車

【明報專訊】人大就修改香港選舉制度，在人大常委會修改《基本法》附件一及附件二後，本地相關選舉法例亦要修改。特首林鄭月娥較早時稱，料須修改逾20條本地法例及附屬法例。她最近接受傳媒訪問時稱，將親自督導所有環節，又透露傾向以「綜合條例草案」方式處理，並引述立法會主席梁君彥稱，議會將「開快車」及「加班」審議。

民主黨：看看建制派有多認真審

民主黨主席羅健熙說，對建制派要「加班」、「開快車」通過一條將減少立法會民意認受的法案感悲嘆，笑言平日不覺建制派如此勤力，「相信市民十分期待，看看他們有多認真審議法案」。

林太接受《文匯報》、《大公報》訪問，提及定要在未來12個月內完成所有工作，傾向以「綜合條例草案」，而非逐條條例處理修例。她稱已獲梁君彥支持，立法會將「開快車」，在有需要時加會，在「很需要」時其他會議更會讓路。她強調要有足夠時間，不能太倉卒，「寧願開多些會、會議開長些，（甚至）撥走其他的會，騰空議事時間表來做這件事」。

林鄭：事關重大 自己做不下放

報道稱，林太表明由草擬工作、給意見、公眾解說，她都會親自督導，「因為這件事太重要，與國安法可以說是不相伯仲，所以我不會『下放』給其他人，全部自己做」。

立法會議員謝偉俊向本報解說「綜合條例草案」，指若要修訂影響多項條例的政策，與其逐項條例修改，可藉「綜合修訂」，提交一項同時涉及修訂數項法例的草案，令進度加快甚多，「修改一條法案當然較5條快」。對於立法會料「加班」審議，他說有心理準備需盡快通過修例，相信不會歷時太久。

過往政府亦曾用「綜合條例草案」方式修例，包括《2006年行政長官選舉及立法會選舉（綜合修訂）條例草案》，條例關於2007年特首選舉安排，要一併改動行政長官選舉條例、選舉委員會選民登記規例、選舉委員會上訴規例。雖涉及修改多部法例，但立法會只會視作一條草案、設一個法案委員會，並以整條草案一次過表決，不會出現部分條例通過、部分遭否決的情况。

相關字詞﹕修改香港選舉制度 羅健熙 謝偉俊 梁君彥 建制派 立法會

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