京官政改諮詢千人：人大決定作基礎 泛民批框架已定 僅鳥籠諮詢

【明報專訊】全國人大上周四（11日）通過修改香港選舉制度，人大常委會將開會討論細節並修改《基本法》附件一及二。港澳辦副主任張曉明、全國人大常委會法工委副主任張勇等北京官員昨日南下香港出席座談會聽取意見。張曉明稱會一連3天舉辦超過60場座談會，約見逾千人，「帶着耳朵」聽取意見，但強調討論須以人大《決定》作基礎，意見不能天馬行空。有民主派批評諮詢來得太遲，大框架已定，形容這是「鳥籠諮詢」。
3天60座談會 「帶着耳朵」來
張曉明、張勇及中聯辦主任駱惠寧昨早分別在灣仔會展主持3場座談會。張曉明說，中央高度重視這次修改香港的選舉制度，他們一連3天舉辦超過60場座談會，約見超過1000人，甚至會登門拜訪，強調中央有誠心、有行動派聽意見，「重點是我們帶着耳朵來聽大家發表高見」。據了解，今日中央繼續在會展舉辦座談會，出席的包括立法會議員等不同界別。
全國人大會議於3月11日通過修改香港選舉制度的《決定》，張曉明說「311決定已經明確了內容……我們是在這個基礎上討論如何細化和完善香港特別行政區選舉制度，而不是在決定之外天馬行空，否則就不聚焦了」。他說中央領導人的相關論述是須遵循的原則，亦是香港社會理性討論的指引。
張勇：聽意見後會折衷調節
另一場座談會由張勇主持，他稱作為立法者，在制定法律前抱着「聞異則喜」的心態，「聽到不同的意見感到非常高興，要是都是一個意見，那說明我們這個法律沒必要制定，沒必要修改」。他說聽取意見後會折衷調節，舉例有人希望50分或60分，有人要求100分，但最後的落腳點可能是80分。他稱在修改法律後，不求所有人都滿意，「一部法律所有人都不滿意是常態，但是，所有人都能接受，是最好的法律」。
早前《決定》的說明提及，選委會選舉產生「較大比例」的立法會議員。駱惠寧表示，選委會有廣泛代表性，可以超越某界別、地區、團體的利益局限，令立法會日後能夠更好地代表香港社會的整體利益，亦令特首與部分立法會議員具共同的選民基礎，有利處理行政、立法關係，維護行政主導，做法有效防止立法會被「港獨」和激進分離勢力操控，避免出現極端政治化。
三司黃錦良李澤鉅郭基泓出席
昨早約50人出席的3場座談會，由人大常委會法工委、香港基本法委員會、港澳辦和中聯辦合辦，政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊亦有參與。除建制政黨領導層，其他出席者包括教聯會主席黃錦良、前政協委員汪明荃、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明、長和主席李澤鉅、新地郭基泓等。與會的新民黨主席葉劉淑儀稱，昨日是一場「綜合政經座談會」，有基層、地區組織、青年代表等。
劉慧卿：諮詢如富人施捨麵包
民主黨前主席劉慧卿批評這次諮詢來得太遲，且非常「小圈子」，部分具代表性的組織根本不獲邀請發表意見。她認為中央應先諮詢再決定修改選舉制度，現在大框架已定，再討論細節已無意思，「（情况）好似富人用膳，（中央）從桌子上扔幾塊麵包下來，不應該這樣對待香港人的」。她稱不少港人對政改感不高興，亦有人對中央不聽民意感消極。
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