京官政改諮詢千人：人大決定作基礎 泛民批框架已定 僅鳥籠諮詢

3天60座談會 「帶着耳朵」來

張曉明、張勇及中聯辦主任駱惠寧昨早分別在灣仔會展主持3場座談會。張曉明說，中央高度重視這次修改香港的選舉制度，他們一連3天舉辦超過60場座談會，約見超過1000人，甚至會登門拜訪，強調中央有誠心、有行動派聽意見，「重點是我們帶着耳朵來聽大家發表高見」。據了解，今日中央繼續在會展舉辦座談會，出席的包括立法會議員等不同界別。

全國人大會議於3月11日通過修改香港選舉制度的《決定》，張曉明說「311決定已經明確了內容……我們是在這個基礎上討論如何細化和完善香港特別行政區選舉制度，而不是在決定之外天馬行空，否則就不聚焦了」。他說中央領導人的相關論述是須遵循的原則，亦是香港社會理性討論的指引。

張勇：聽意見後會折衷調節

另一場座談會由張勇主持，他稱作為立法者，在制定法律前抱着「聞異則喜」的心態，「聽到不同的意見感到非常高興，要是都是一個意見，那說明我們這個法律沒必要制定，沒必要修改」。他說聽取意見後會折衷調節，舉例有人希望50分或60分，有人要求100分，但最後的落腳點可能是80分。他稱在修改法律後，不求所有人都滿意，「一部法律所有人都不滿意是常態，但是，所有人都能接受，是最好的法律」。

早前《決定》的說明提及，選委會選舉產生「較大比例」的立法會議員。駱惠寧表示，選委會有廣泛代表性，可以超越某界別、地區、團體的利益局限，令立法會日後能夠更好地代表香港社會的整體利益，亦令特首與部分立法會議員具共同的選民基礎，有利處理行政、立法關係，維護行政主導，做法有效防止立法會被「港獨」和激進分離勢力操控，避免出現極端政治化。

三司黃錦良李澤鉅郭基泓出席

昨早約50人出席的3場座談會，由人大常委會法工委、香港基本法委員會、港澳辦和中聯辦合辦，政務司長張建宗、財政司長陳茂波、律政司長鄭若驊亦有參與。除建制政黨領導層，其他出席者包括教聯會主席黃錦良、前政協委員汪明荃、打鼓嶺鄉事委員會主席陳月明、長和主席李澤鉅、新地郭基泓等。與會的新民黨主席葉劉淑儀稱，昨日是一場「綜合政經座談會」，有基層、地區組織、青年代表等。

劉慧卿：諮詢如富人施捨麵包

民主黨前主席劉慧卿批評這次諮詢來得太遲，且非常「小圈子」，部分具代表性的組織根本不獲邀請發表意見。她認為中央應先諮詢再決定修改選舉制度，現在大框架已定，再討論細節已無意思，「（情况）好似富人用膳，（中央）從桌子上扔幾塊麵包下來，不應該這樣對待香港人的」。她稱不少港人對政改感不高興，亦有人對中央不聽民意感消極。

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