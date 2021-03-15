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2021年3月15日星期一
港聞二
幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑
夫任校監校董 胡：制度46年行之有效
東龍洲潛水漢遇溺亡 3日第二宗
累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發
護老院初確翁源頭不明 28人檢疫70人自我隔離
中半山再7廈圍封 居民稱太遲
西營盤零確診13廈 污水驗出陽性強檢
疫苗優先組將再擴大 降年齡門檻 聶德權：簡化行政 大部分人接種不必工作證明
早前已列強檢大廈 居民：封區多此一舉
社協料去年2000無家者 盼疫下增宿位支援
兩消毒站公司網列110客 接查詢即删 原顯示新地逾20商場使用 飛行隊海關各租4部
消委：消毒站多沒說明成分或致敏 學者促監管
普查6月啟 學者憂不合作成風 培訓手冊：倘受訪者謾罵 或屬發泄對政府不滿
指引倡「禮貌」建議受訪者戴口罩 被拒可離開
本年收集項目增至46
警破爆竊集團拘4人
大廈換電子電表居民同日壞電器 中電：未證明有關
觀塘新交通交匯處下月啟用8巴士線遷入 周初人流測試
新意網：國安法下數據中心客「入多過出」 利潤增16% 總裁稱疫下數碼化發展加速
星企在港建數據中心 湯國江：用地有價有市
將軍澳醫院推HoloLens 混合實境手術更精確
臨時負壓設備 靈活組裝抗疫
研發流動洗澡機 為長期臥牀者洗澡
尊子漫畫
【Emily】流亡港人發起《2021香港約章》 表明唔會以團體做任何活動
【Emily】譚文豪約定出嚟送外賣
【Emily】周末加班 官員再落區收簽名
【Emily】屯馬線模擬「尿袋」冒煙 演習疏散
【Emily】容海恩引網上民調 話改選制得民心
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑
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