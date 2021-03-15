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港聞二

臨時負壓設備 靈活組裝抗疫

【明報專訊】近年發生多次地區性嚴重傳染病，各國勉強能夠控制，直至去年新冠病情全球爆發，各國才驚覺負壓隔離病房嚴重不足。有本地初創公司用了約一年研發出可以隨時組裝、拆卸和移動的負壓設備，以及正負壓「太空衣」，希望憑藉其高性價比及便攜性，有助各國防疫。

鄭中興及祈偉民為建生實業共同創辦人，該公司專門銷售醫療護理用品，客戶主要是醫院、診所、安老院及社福機構等。創辦人全部是資深護士，每人有至少30年工作經驗。成立初期，主要是銷售其他公司產品；至三四年前起，開始積極自行研發產品，推出自有品牌SingSilver Health。

當時他們留意到，銀離子殺菌技術已成熟，可以將銀離子物料融入TPU膠料內，製成能夠殺菌殺病毒、親膚又不含致癌物質的透明屏風。新冠疫情去年初在本地爆發之後，本地幾家公立醫院向公司購入數百套殺菌屏風，減低交叉感染風險。

15分鐘組裝 每套售價低至1.5萬

不過，新冠病毒傳播力強，他們覺得需要研發一些可以隨時組裝、拆卸和移動的臨時負壓設備，真正發揮隔離作用。由去年2月開始研發一款由金屬支架、銀離子TPU膠簾、HEPA濾網及直流電氣泵連鋰電池組成的臨時負壓設備。15分鐘以內就可以組裝出一個小型的負壓空間，並在一定程度上調節大小，讓疑似患者置身其中，醫護人員仍然可以透過膠簾上的孔，伸手入內替疑似患者採樣或檢查等。

鄭中興表示，單是支架和膠簾配上HEPA濾網，去年4月已研發出第一個原型。但市面上性能合適的氣泵大多數都是使用交流電，達不到在任何地方使用的目標。因此，他們決定自行設計一款性能同級又輕便的直流電氣泵。去年9月，這款臨時負壓設備研發計劃申請到「公營機構試用計劃」為防控新冠病毒而設的資助，金額為73.1萬元。現時它已到預量產型階段，上月已提供4套給醫院試用，兩套給安老院試用。

公司估計，正式量產後，每套售價可能低至1.5萬至2萬元，就算是發展中國家也較易負擔。若有醫院希望使用它們現有的交流電氣泵，也可以減去直流電氣泵連鋰電池的價錢。祈偉民認為，多個場景都用得着臨時負壓設備，包括醫院、牙醫診所、安老院等。例如，安老院可以用來隔離疑似新冠病人；也可以當作「探訪室」，讓親友隔着透明膠簾和院友見面。

負壓「太空衣」防病患傳染他人

除這款臨時負壓設備，公司研發了外觀像太空衣的負壓衣和正壓衣，同樣配備HEPA濾網及直流電氣泵連鋰電池，全套重2至3磅，電力可以連續用4小時。其中，負壓衣是供疑似患上傳染病的人穿上，方便將他們送院，以及避免他們在醫院病房內感染其他病人。正壓衣是用來保護醫護人員或工作人員，令他們可以安全地進入可能已經受病毒污染的環境。公司已將正負壓「太空衣」原型交給醫院試用，估計產品可以在4月量產，每套售價5000元內。

鄭中興表示，以往公司每年都會參加多個展覽來宣傳，包括迪拜、新加坡、廣州醫療展，以及香港國際醫療及保健展和50+博覽，但因為新冠疫情嚴重，過去一年餘，多個展覽都取消或延期，現時唯有經營其YouTube頻道和facebook專頁，希望逐漸吸引新客戶注意。而公司在新加坡有一間關聯公司，負責向當地和馬來西亞潛在客戶宣傳。他們相信，很多國家需要臨時負壓設備和正負壓「太空衣」，因為標準的負壓隔離病房太昂貴和太少，以往各國低估了需要。

明報記者 薛偉傑

攝影 林靄怡

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