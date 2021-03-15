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將軍澳醫院推HoloLens 混合實境手術更精確

【明報專訊】全港首間支援5G的將軍澳醫院，今年2月起配合5G網絡在手術試行混合實境HoloLens，裝置可呈現電腦掃描影像組合的3D虛擬模型，協助醫生辨別病人需接受手術位置，提高手術精確度。至於未來會否廣泛應用，院方說曾在兩個手術中試行，反應正面，暫時主要用於骨科手術，未來發展要與資訊科技部門溝通。

影像重疊現實 助辨別手術位置

將軍澳醫院護理資訊統籌、麻醉科及手術室資深護師顏海狄表示，HoloLens混合實境結合虛擬與現實場景，醫護可利用指定手勢在現實場景中控制虛擬物件，例如將電腦斷層掃描、骨骼和血管影像等與病人身體的手術部分重疊，讓醫生清楚辨別位置，提高手術精確度。他指出，新科技學習速度因人而異，醫護使用設備前會接受培訓，現有數人已完成培訓。

他說，現時醫院有一套HoloLens系統共兩副眼鏡，供兩名醫生同時使用，該技術今年2月至8月期間試行，至今曾應用於切除脂肪瘤及骨折共兩個手術，「初步反應幾好」。他預計，未來會在複雜骨折手術試行，讓醫生利用虛擬模型思考如何「將啲骨駁返番一齊」。

雲端下載掃描需時 5G網絡配合

運作詳情方面，顏海狄說病人照電腦掃描後，經醫院移除病人資料，影像會上載至雲端供醫生手術時取用，現時需3日完成上述工序，故暫未能在緊急手術中應用。他稱斷層掃描原本是2D影像，以往要護士協助在電腦開啟影像，醫生有時或要看數十張片，而HoloLens可將影像合併成3D虛擬模型，讓醫生一目了然，由於雲端下載影像需時，故使用5G網絡尤其重要。

被問及未來能否廣泛使用，麻醉科及手術室部門主管司徒靈說，若試行期間運作暢順，將推展至其他醫院，但技術層面要與資訊科技部門溝通，而外國醫院亦經常用此技術做開腦、血管等手術。

另外，將軍澳醫院正試行智能眼鏡，配備鏡頭及即時通訊功能，可在其熒幕直播手術畫面，以便教學及尋求資深醫生支援。

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