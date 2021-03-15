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星企在港建數據中心 湯國江：用地有價有市

【明報專訊】湯國江自2018年執掌新意網，上任後集團入稟高等法院，司法覆核科技園管理將軍澳工業邨數據中心，容許廉價承租營辦商涉嫌分租第三者。湯認為，若科技園容許第三方以低價奪地再以市價出租予「和我們同類型的客戶」，對業界造成不公平競爭。科技園表示對不實言論及指控會嚴肅處理。

新意網2019年以平均呎價4500元、總額54億元購入將軍澳土地發展數據中心；中移動去年亦以平均6000元呎價收購火炭工業地皮建數據中心；新加坡淡馬錫旗下豐樹產業亦於今年1月以平均3800元呎價、逾8億多元購入粉嶺工業地皮。湯國江稱，香港數據中心用地「有市有價」，賣地收益撥入政府庫房「可支持香港其他方面發展」，又稱業界發展成熟，毋須政府以公共資源資助。

被指管理數據中心 有客戶分租

科技園：嚴肅處理不實言論

新意網司法覆核科技園的官司獲判敗訴後上訴，今年6月開庭，湯認為，科技園以呎價約700元把將軍澳工業邨土地判予第三方，第三方以市價並涉嫌「分租」予客戶，對業界造成不公平競爭。他稱，支持政府及科技園支援創科及初創企業，但稱將軍澳工業邨內多個數據中心客戶均為大型企業而非初創，質疑公共資源是否運用得宜。

科技園回覆查詢表示，現時將軍澳11間數據中心中均並非由科技園直接管理，又表示廠戶在獲批土地後須簽署正式租契協議，訂明不可分租予其他人，如證實廠戶違租契協議，科技園定當依據契約採取行動。對新意網行政總裁質疑當中或涉「分租」行為，科技園表示由於案件進入司法程序，不作評論，重申對不實言論及指控會嚴肅處理，保留一切法律追究權利。

相關字詞﹕數據中心 新意網 科技園公司

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