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新意網：國安法下數據中心客「入多過出」 利潤增16% 總裁稱疫下數碼化發展加速

【明報專訊】港區國安法下，有科技企業憂慮網路安全，宣布撤出香港。新鴻基地產旗下、在港營運5個數據中心的新意網集團，行政總裁湯國江表示，自國安法於去年6月底生效以來，進駐集團數據中心的企業「入多過出」，未見有大批客戶離開趨勢，而公司利潤錄得16%增長，相信是受惠於疫情下數碼化發展加速。

稱外資觀望 料發展穩定正面

《港區國安法》實施細則授權警務處長可要求電訊服務供應商、網絡平台服務商等移除有害國家安全的資訊；緊急情况下，警員可進入電子設備蒐證。自該法生效後，有外資金融或科技企業宣布撤出香港。新意網行政總裁及執行董事湯國江表示，集團營運的5個數據中心中不乏大型外資企業，亦有留意有關企業撤資的報道。他表示，集團客戶時有進出，但引數據指出，自國安法去年6月30日生效，集團去年7月1日至年底共錄得3.9億利潤，按年上升16%，客戶數量有增長，「沒看見有大批客戶離開的趨勢，總的是入多過出」，認為中美貿易戰以及港區國安法下，在港外資「多抱觀望狀態，睇定啲先」，香港的數據中心發展仍是穩定和正面。

出租率75% 五大客佔四成銷售

早年曾於半導體公司做融資工作的湯國江，2018年加入新意網公司股價約4元多，至上月升至8.59元歷史高位，升約一倍。湯透露，集團兩個分別位於荃灣及將軍澳的數據中心，明年將投入營運，屆時集團在港數據中心由現時5個共140萬呎擴充至7個共280萬呎，樓面面積亦翻倍。湯表示，集團數據中心目前出租率為75%，仍有增長空間，且當中首五大客戶佔其集團43％銷售額，「這是健康的，因如『散客』太多，需要更多人手去尋找及服務散客，成本較高；但如wholesale（批發）佔比太多，它們又會有較多議價空間，租金可能會平了。」

疫情下促使企業轉型，更多大企業將資料及數據放上雲端，湯國江認為，疫情加快了企業對數據儲存的需求，又舉例銀行交易、手機遊戲、人工智能、物聯網等均需要快速提取及轉移數據的「低延時應用」，而香港位置在亞洲中心，數據到日本東京、東南亞等地同樣快捷，屬「高檔數據傳輸的好地方」，故認為香港即使高地價，數據中心仍有價有市。

明報記者

相關字詞﹕科技園公司 國安法 新意網

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