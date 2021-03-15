港聞

港聞二

觀塘新交通交匯處下月啟用8巴士線遷入 周初人流測試

【明報專訊】包括觀塘裕民坊、康寧道、物華街及協和街在內的觀塘市中心重建項目第二、三發展區已完成工程，市建局行政總監韋志成昨在網誌表示，新的公共運輸交匯處本月底會交予政府管理，預期下月2日啟用，屆時8條巴士線和22條小巴線遷入使用，將大幅減少以往停泊在路旁上落客的公共汽車數量。他稱，本周初將會為交匯處做大型人流測試，啟用前全面檢視交匯處的運作。

韋志成表示，現時每日近100萬人往返觀塘上班、上學以至轉車等，但觀塘市中心公共設施、道路網絡等卻難以跟隨時代發展，令交通流量遠高於道路負荷，造成道路擠塞，繁忙時間出現人車爭路，對行人及駕駛者構成危險。

他稱，觀塘市中心第二、三發展區重建後，已預留近1.47萬平方米的新公共運輸交匯處及小販市集，並設7100平方米綠化休憩空間予公眾享用，以改善社區配套；至於新商場「裕民里」內一樓亦設有24小時行人通道，將提早於本月30日啟用，合共10個出入口，連接裕民坊、協和街和物華街，並方便市民前往交匯處。

重整道路網減觀塘道迴旋處車流

韋志成續稱，重建後已重整觀塘區道路網絡，包括物華街和康寧道增設南行行車線，牛頭角和觀塘北面的車輛可直接駛入觀塘道靠右前往工貿區，毋須再經觀塘道迴旋處；協和街新增一條左轉專線，讓往東行車輛直接沿觀塘道行駛，毋須進入迴旋處，相信有關改動可縮短觀塘北前往工貿區的車程。新交匯處啟用後，巴士和小巴總站出口只可左轉，經物華街和康寧道進入觀塘道東或西行，其中西行車輛可直接離開市中心，減少迴旋處車流，以紓緩道路擠塞。

上 / 下一篇新聞

幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑
幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑
夫任校監校董 胡：制度46年行之有效
夫任校監校董 胡：制度46年行之有效
東龍洲潛水漢遇溺亡 3日第二宗
東龍洲潛水漢遇溺亡 3日第二宗
累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發
累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發
護老院初確翁源頭不明 28人檢疫70人自我隔離
護老院初確翁源頭不明 28人檢疫70人自我隔離
中半山再7廈圍封 居民稱太遲
中半山再7廈圍封 居民稱太遲
西營盤零確診13廈 污水驗出陽性強檢
西營盤零確診13廈 污水驗出陽性強檢
疫苗優先組將再擴大 降年齡門檻 聶德權：簡化行政 大部分人接種不必工作證明
疫苗優先組將再擴大 降年齡門檻 聶德權：簡化行政 大部分人接種不必工作證明
早前已列強檢大廈 居民：封區多此一舉
早前已列強檢大廈 居民：封區多此一舉
社協料去年2000無家者 盼疫下增宿位支援
社協料去年2000無家者 盼疫下增宿位支援
兩消毒站公司網列110客 接查詢即删 原顯示新地逾20商場使用 飛行隊海關各租4部
兩消毒站公司網列110客 接查詢即删 原顯示新地逾20商場使用 飛行隊海關各租4部
消委：消毒站多沒說明成分或致敏 學者促監管
消委：消毒站多沒說明成分或致敏 學者促監管
普查6月啟 學者憂不合作成風 培訓手冊：倘受訪者謾罵 或屬發泄對政府不滿
普查6月啟 學者憂不合作成風 培訓手冊：倘受訪者謾罵 或屬發泄對政府不滿
指引倡「禮貌」建議受訪者戴口罩 被拒可離開
指引倡「禮貌」建議受訪者戴口罩 被拒可離開
本年收集項目增至46
本年收集項目增至46
警破爆竊集團拘4人
警破爆竊集團拘4人
大廈換電子電表居民同日壞電器 中電：未證明有關
大廈換電子電表居民同日壞電器 中電：未證明有關
新意網：國安法下數據中心客「入多過出」 利潤增16% 總裁稱疫下數碼化發展加速
新意網：國安法下數據中心客「入多過出」 利潤增16% 總裁稱疫下數碼化發展加速
星企在港建數據中心 湯國江：用地有價有市
星企在港建數據中心 湯國江：用地有價有市
將軍澳醫院推HoloLens 混合實境手術更精確
將軍澳醫院推HoloLens 混合實境手術更精確
臨時負壓設備 靈活組裝抗疫
臨時負壓設備 靈活組裝抗疫
研發流動洗澡機 為長期臥牀者洗澡
研發流動洗澡機 為長期臥牀者洗澡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】流亡港人發起《2021香港約章》 表明唔會以團體做任何活動
【Emily】流亡港人發起《2021香港約章》 表明唔會以團體做任何活動
【Emily】譚文豪約定出嚟送外賣
【Emily】譚文豪約定出嚟送外賣
【Emily】周末加班 官員再落區收簽名
【Emily】周末加班 官員再落區收簽名
【Emily】屯馬線模擬「尿袋」冒煙 演習疏散
【Emily】屯馬線模擬「尿袋」冒煙 演習疏散
【Emily】容海恩引網上民調 話改選制得民心
【Emily】容海恩引網上民調 話改選制得民心