觀塘新交通交匯處下月啟用8巴士線遷入 周初人流測試

韋志成表示，現時每日近100萬人往返觀塘上班、上學以至轉車等，但觀塘市中心公共設施、道路網絡等卻難以跟隨時代發展，令交通流量遠高於道路負荷，造成道路擠塞，繁忙時間出現人車爭路，對行人及駕駛者構成危險。

他稱，觀塘市中心第二、三發展區重建後，已預留近1.47萬平方米的新公共運輸交匯處及小販市集，並設7100平方米綠化休憩空間予公眾享用，以改善社區配套；至於新商場「裕民里」內一樓亦設有24小時行人通道，將提早於本月30日啟用，合共10個出入口，連接裕民坊、協和街和物華街，並方便市民前往交匯處。

重整道路網減觀塘道迴旋處車流

韋志成續稱，重建後已重整觀塘區道路網絡，包括物華街和康寧道增設南行行車線，牛頭角和觀塘北面的車輛可直接駛入觀塘道靠右前往工貿區，毋須再經觀塘道迴旋處；協和街新增一條左轉專線，讓往東行車輛直接沿觀塘道行駛，毋須進入迴旋處，相信有關改動可縮短觀塘北前往工貿區的車程。新交匯處啟用後，巴士和小巴總站出口只可左轉，經物華街和康寧道進入觀塘道東或西行，其中西行車輛可直接離開市中心，減少迴旋處車流，以紓緩道路擠塞。