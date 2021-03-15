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大廈換電子電表居民同日壞電器 中電：未證明有關

【明報專訊】中電由2018年底至2025年間為所有用戶更換智能電表。浸大新聞系高級講師呂秉權向本報表示，其大廈2月20日更換智能電表，家中電視及雪櫃「巧合」同日失靈，懷疑換電表導致電器損壞，但中電未有提醒關總掣或拔除雪櫃插頭，認為對方有疏忽。中電回覆稱，調查後未能證明電器故障與換電表有關，近兩年更換約84萬個智能電表，接獲數十宗影響電器的查詢。

呂秉權表示，中電承辦商更換智能電表通知只提醒住戶關電器，更換當日拍門通知的職員亦無提及關總掣或拔除雪櫃插頭。他當時用遙控關電視，而雪櫃沒有開關按鈕，故沒有理會。

更換電表約兩小時後，他開電視沒有反應，雪櫃亦顯示屏失靈，其後更失去冷卻功能。呂說，價值2.8萬元的電視及數千元的雪櫃分別用了3及5年，兩件電器「咁巧合」雙雙損壞，維修師傅亦估計與電壓突然變化有關，檢查及維修費約1.2萬元。他向中電投訴，對方調查後稱工程沒有質素問題，亦有提醒住戶「turn off the main power（中電譯：關閉電掣）」，在此事上沒有責任，不會賠償。

事主：應提醒關總掣

他認為，中電仍要為很多市民更換智能電表，若電器有可能因此損壞，應提醒市民關總掣或拔除電器插頭。他續說，市民沒有電力相關專業知識，要證明因果關係屬「唔公道」，亦質疑中電未有詳細調查，問道「安裝當刻電壓有無唔正常？」

中電發言人回覆稱，安裝當日電力供應沒有異常，事後派人檢查亦證實電壓及供電正常，沒有證據顯示電器故障與更換電表有關，該大廈只接獲一宗相關查詢。

中電：不會引起故障

發言人指出，更換電表不會引致電器故障，為免使用中電器突然停止運作，會建議住戶關掉電器。中電稱由2018年11月至2020年12月期間，已更換約84萬個智能電表，兩年多以來接獲數十宗更換電表對電器影響的查詢。

相關字詞﹕呂秉權 中電 智能電錶

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