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普查6月啟 學者憂不合作成風 培訓手冊：倘受訪者謾罵 或屬發泄對政府不滿

【明報專訊】10年一度的人口普查將於今年6月展開，政府統計處分階段招聘了1.38萬個臨時外勤工作人員，本報獲得一份統計處的「電子培訓習作」，給予統計員工作指引及建議，其中提醒統計員，個別受訪者的謾罵和批評，並非針對其個人，「而是可能對政府政策或部門不滿的情緒發泄或其個人問題」。指引亦列明，被選中的市民必須提供所需資料，否則屬違法，須罰款2000元。有多年做民調經驗的香港民意研究所副行政總裁鍾劍華預期，由於市民對政府不信任，不排除有人採取不合作運動，「（政府）告得幾多？」他稱如這令普查結果出現偏差，會影響政府日後規劃。

明報記者 馮樂琳

手冊稱市民是「顧客」 需以客為本

本報獲得的「電子培訓習作」內容節錄自工作手冊，涵蓋範圍由統計員的職責、工作態度、遇到不同情况的指引。其中提到服務精神，稱市民是2021年人口普查的「最終服務對象」，即是「顧客」，統計員需持「以客為本」服務精神訪問；面對受訪者謾罵或批評，「可能是對政府政策或部門不滿的情緒發泄或其個人問題」，統計員只需適當地履行職務。

另有段落提到，法例規定調查員須將蒐集所得的資料保密，不可向未獲授權者透露，否則可被檢控，若統計員當值時遭警員截查，也要向對方解釋有關統計調查文件的限閱性質，並需要求警方發出便箋，確認沒有閱讀過文件的內容。

遇警截查 需警發便箋確認沒看內容

本報向統計處查詢工作手冊的內容與2011年時是否相同，統計處未有直接回應，稱該處正制訂工作手冊，並已因應最新情况更新內容。統計處又稱，按照《普查及統計條例》，所有指定人士必須提供所需資料，而統計處亦必須保密資料，「所有資料只用作編製統計數字，不會作其他用途」。該處稱遇有受訪住戶不願意提供資料，統計員會努力游說及解釋，根據過往經驗，住戶在清楚理解情况後一般都願意接受訪問及提供資料。

根據《普查及統計條例》，拒提供統計表格所需資料會被罰款2000元，故意提供虛假資料則罰5000元及監禁6個月。政府早前推出安心出行應用程式，引起市民對政府監控質疑及私隱疑慮。鍾劍華表示，過往港人對政府所做調查比較合作，但他預期今年或不樂觀。他稱，已有不少市民正採取與政府不合作運動，不排除有市民無視問卷，甚至提供「古靈精怪」資料。他又稱，近來不少市民離港，收到政府通知亦未必再理會，在各因素下，憂慮今年人口普查的意義和效果或受影響。

學者：數據偏差或影響政策 民調亦受累

鍾補充，若政府所得資料數據不完備或偏差太大，會影響日後土地、房屋、醫療等工作。鍾認為，市民已不信任政府能有效利用數據來制訂有利民生的規劃，若政策又因此出現偏差，對社會造成的損害更大。他稱民間調查需參考普查的人口、性別等資料加權（weighting），若政府數據出現偏差，民間調查機構同受影響。

中大傳播與民意調查中心主任、新聞與傳播學院副教授陳志敏稱，若有一批市民因不同原因如政治觀點、不信任政府、因疫情不想有人入屋等，拒絕參與接受普查，將影響調查整體代表性。他說，若不參與調查者有同一原因，對調查代表性影響更大，原因是他們背景、想法較接近。

陳志敏表示，大學沒資源做全港調查，只能取逾千人樣本，故需參考人口普查就人口年齡、性別、教育程度和收入所蒐數據作參考指標，經加權後以了解整體市民不同想法，他承認現時做調查難度大增，回應率一直下跌，但「（調查）寫的是香港市民，所以需要有一定代表性」。

相關字詞﹕普查及統計條例 人口普查2021 統計處 人口普查

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