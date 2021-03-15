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港聞二

消委：消毒站多沒說明成分或致敏 學者促監管

【明報專訊】市民使用消毒站有可能吸入消毒劑，兒童更可能被噴面，但消委會稱消毒站普遍沒說明消毒劑成分，不排除產生敏感反應。美國環保署（EPA）以表列形式羅列可對付新冠病毒產品，並列出活性成分等資料，供消費者參考，有學者認為港府需監管消毒產品成分標示。

據AQUA PRO+TECH網頁，其消毒液成分為99.98%特強離子純水及0.02%食用級碳酸鉀，不致皮膚敏感，適用於嬰兒、孕婦及皮膚敏感人士。Red Moon網頁列出抑菌劑主要成分，包括苦參、棟子、麻籽和松脂等，聲稱無色無味、不傷皮膚。

倡哮喘者兒童多留神

消委會提醒，使用智能消毒站時，除可能經皮膚接觸到消毒劑，亦可能經呼吸吸入，尤其小朋友可能被噴面部，增加他們吸入消毒劑機率。該會提醒，消毒站普遍沒說明消毒劑成分，不排除有成分會令人產生刺激或過敏反應，哮喘患者和兒童應多留神。

據EPA建議，有哮喘或慢性呼吸道疾病的人，用消毒劑時或會加劇病情。該署建議按照產品指示分量及程序使用；使用拭紙或濕紙巾消毒物品表面，減少因使用噴霧產品而吸入消毒劑的風險。

美列消毒產品名單 言明人體不適用

EPA去年3月初推出「List N（N名單）」，羅列可對付新冠病毒的消毒產品，並列明活性成分、接觸時間及適用表面等，該名單定期更新，包括近百款產品。本報實測消毒站時，衣物經消毒液噴灑後仍保持乾爽，惟EPA稱，使用消毒劑時，消毒期間物件表面應保持濕潤，以確保效能。該署又提醒，名單上的產品適用於消毒物件表面，並非在人體上適用。

至於可否適用噴霧、靜電噴灑（electrostatic spray）殺滅新冠病毒，EPA稱，除非產品特別標明上述用途，否則不建議使用該方式。據N名單，有5款產品屬靜電噴灑類型，適用於無孔的硬表面或碗碟，但部分要求使用後清潔碗碟。

中大生命科學院副教授敖志祺稱，目前部分消毒產品的活性成分不明，市民難知悉當中有無有害成分，認為政府須監管。市民不應過分依賴消毒產品，如酒精搓手液不能針對沒細胞壁膜的小細菌、小病毒，科學實證亦稱梘液洗手較有效，不但破壞細胞壁膜，而且「20秒唱一首生日歌，冲走大概九成細菌病毒」。

（疫情第四波）

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