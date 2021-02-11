兩消毒站公司網列110客 接查詢即删 原顯示新地逾20商場使用 飛行隊海關各租4部

朗豪坊：正了解 信和：採建議消毒程序

本報去年12月中到4個商場實測智能消毒站效能，新地旗下的北角匯、鷹君集團的朗豪坊設有AQUA消毒站；新地另一商場新世紀廣場及信和集團的奧海城則用ClearTech Pro消毒站。朗豪坊表示，就本報提及的實驗內容及結果，正向承辦商反映及了解。信和回應，智能消毒站經團隊仔細評估，包括參考相關報告，並採用供應商建議的清潔消毒程度。新地至截稿前沒回應。

據AQUA PRO+TECH網頁及宣傳刊物，該公司有逾60個「企業客戶」，當中網頁顯示42個，包括馬會、地產商、街市及愛護動物協會等。AQUA接受本報訪問時提供的宣傳刊物，較網頁多19個客戶，如飛行服務隊、海關、康文署和松齡護老集團等。

本報向19個AQUA客戶查詢，獲9個集團或機構回覆。馬會2月2日回覆，現無使用AQUA消毒設備或產品，僅於去年11月一個晚上，因短期市務推廣，於跑馬地馬場一處餐飲場所用兩台智能消毒站，隨後已移走。AQUA網頁在本報查詢後，已移除馬會標誌。

飛行服務隊回應，租用4部AQUA智能消毒站涉逾20萬元，供進出者消毒，但沒說明租用期限。海關表示，租用了4部智能消毒站，於人流較多及風險較高的場所使用，採購時會檢視其效能，沒回應租金。AQUA宣傳刊物印有康文署標誌，康文署着本報提供場地資料再回應，惟本報向AQUA補充查詢未獲回覆。

馬會建華稱已無用 愛協否認引入

愛協否認引入AQUA消毒站。建華（街市）管理有限公司稱消毒站租期已完，現沒用該設備。松齡集團截稿前沒回應。AQUA網站於2月10日已移除「企業客戶」分頁，現無法瀏覽。

ClearTech Pro業務不止智能消毒站，其網頁以圖片整合68個集團或機構的標誌，置於「客戶案例及合作夥伴」資料的下方，該圖片目前已刪除；另列出34個消毒站客戶名單，商場佔26個。本報向ClearTech Pro的15個客戶查詢，獲6個回應。

康文署證實，轄下荃灣體育館經政府直接採購添置兩部ClearTech Pro消毒站，共斥資4.76萬元，以實驗性質供市民進入時使用，惟消毒液並非本報實測的Red Moon除臭抑菌劑。

香港大學發言人表示，校方自去年9月，在百周年校園的智華館入口處，設ClearTech Pro消毒站，會向有關公司索取更多資料。華懋集團回應，如心廣場商場為加強消毒，會引入各類輔助消毒設備，並不停檢視。

明報記者 許芳文

（疫情第四波）