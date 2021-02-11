港聞

港聞二

兩消毒站公司網列110客 接查詢即删 原顯示新地逾20商場使用 飛行隊海關各租4部

【明報專訊】本報委託中大專家到商場測試AQUA PRO+TECH和ClearTech Pro的智能消毒站，結果顯示兩者殺菌力不足。兩公司網頁原本載有客戶名單，分別有42和68個地產商、政府部門和大學等，惟名單經本報查詢後已刪除。當中飛行服務隊和海關去年分別租用4部AQUA智能消毒站，飛行服務隊透露涉逾20萬元；康文署則以4.76萬元購入兩部ClearTech Pro消毒站。兩款消毒站的網頁原顯示新鴻基地產旗下合共逾20個商場使用兩款消毒站，本報向新地查詢引入原因、是否知悉其效能，至截稿沒回應。

朗豪坊：正了解 信和：採建議消毒程序

本報去年12月中到4個商場實測智能消毒站效能，新地旗下的北角匯、鷹君集團的朗豪坊設有AQUA消毒站；新地另一商場新世紀廣場及信和集團的奧海城則用ClearTech Pro消毒站。朗豪坊表示，就本報提及的實驗內容及結果，正向承辦商反映及了解。信和回應，智能消毒站經團隊仔細評估，包括參考相關報告，並採用供應商建議的清潔消毒程度。新地至截稿前沒回應。

據AQUA PRO+TECH網頁及宣傳刊物，該公司有逾60個「企業客戶」，當中網頁顯示42個，包括馬會、地產商、街市及愛護動物協會等。AQUA接受本報訪問時提供的宣傳刊物，較網頁多19個客戶，如飛行服務隊、海關、康文署和松齡護老集團等。

本報向19個AQUA客戶查詢，獲9個集團或機構回覆。馬會2月2日回覆，現無使用AQUA消毒設備或產品，僅於去年11月一個晚上，因短期市務推廣，於跑馬地馬場一處餐飲場所用兩台智能消毒站，隨後已移走。AQUA網頁在本報查詢後，已移除馬會標誌。

飛行服務隊回應，租用4部AQUA智能消毒站涉逾20萬元，供進出者消毒，但沒說明租用期限。海關表示，租用了4部智能消毒站，於人流較多及風險較高的場所使用，採購時會檢視其效能，沒回應租金。AQUA宣傳刊物印有康文署標誌，康文署着本報提供場地資料再回應，惟本報向AQUA補充查詢未獲回覆。

馬會建華稱已無用 愛協否認引入

愛協否認引入AQUA消毒站。建華（街市）管理有限公司稱消毒站租期已完，現沒用該設備。松齡集團截稿前沒回應。AQUA網站於2月10日已移除「企業客戶」分頁，現無法瀏覽。

ClearTech Pro業務不止智能消毒站，其網頁以圖片整合68個集團或機構的標誌，置於「客戶案例及合作夥伴」資料的下方，該圖片目前已刪除；另列出34個消毒站客戶名單，商場佔26個。本報向ClearTech Pro的15個客戶查詢，獲6個回應。

康文署證實，轄下荃灣體育館經政府直接採購添置兩部ClearTech Pro消毒站，共斥資4.76萬元，以實驗性質供市民進入時使用，惟消毒液並非本報實測的Red Moon除臭抑菌劑。

香港大學發言人表示，校方自去年9月，在百周年校園的智華館入口處，設ClearTech Pro消毒站，會向有關公司索取更多資料。華懋集團回應，如心廣場商場為加強消毒，會引入各類輔助消毒設備，並不停檢視。

明報記者 許芳文

（疫情第四波）

相關字詞﹕偵查報道

上 / 下一篇新聞

幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑
幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑
夫任校監校董 胡：制度46年行之有效
夫任校監校董 胡：制度46年行之有效
東龍洲潛水漢遇溺亡 3日第二宗
東龍洲潛水漢遇溺亡 3日第二宗
累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發
累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發
護老院初確翁源頭不明 28人檢疫70人自我隔離
護老院初確翁源頭不明 28人檢疫70人自我隔離
中半山再7廈圍封 居民稱太遲
中半山再7廈圍封 居民稱太遲
西營盤零確診13廈 污水驗出陽性強檢
西營盤零確診13廈 污水驗出陽性強檢
疫苗優先組將再擴大 降年齡門檻 聶德權：簡化行政 大部分人接種不必工作證明
疫苗優先組將再擴大 降年齡門檻 聶德權：簡化行政 大部分人接種不必工作證明
早前已列強檢大廈 居民：封區多此一舉
早前已列強檢大廈 居民：封區多此一舉
社協料去年2000無家者 盼疫下增宿位支援
社協料去年2000無家者 盼疫下增宿位支援
消委：消毒站多沒說明成分或致敏 學者促監管
消委：消毒站多沒說明成分或致敏 學者促監管
普查6月啟 學者憂不合作成風 培訓手冊：倘受訪者謾罵 或屬發泄對政府不滿
普查6月啟 學者憂不合作成風 培訓手冊：倘受訪者謾罵 或屬發泄對政府不滿
指引倡「禮貌」建議受訪者戴口罩 被拒可離開
指引倡「禮貌」建議受訪者戴口罩 被拒可離開
本年收集項目增至46
本年收集項目增至46
警破爆竊集團拘4人
警破爆竊集團拘4人
大廈換電子電表居民同日壞電器 中電：未證明有關
大廈換電子電表居民同日壞電器 中電：未證明有關
觀塘新交通交匯處下月啟用8巴士線遷入 周初人流測試
觀塘新交通交匯處下月啟用8巴士線遷入 周初人流測試
新意網：國安法下數據中心客「入多過出」 利潤增16% 總裁稱疫下數碼化發展加速
新意網：國安法下數據中心客「入多過出」 利潤增16% 總裁稱疫下數碼化發展加速
星企在港建數據中心 湯國江：用地有價有市
星企在港建數據中心 湯國江：用地有價有市
將軍澳醫院推HoloLens 混合實境手術更精確
將軍澳醫院推HoloLens 混合實境手術更精確
臨時負壓設備 靈活組裝抗疫
臨時負壓設備 靈活組裝抗疫
研發流動洗澡機 為長期臥牀者洗澡
研發流動洗澡機 為長期臥牀者洗澡
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】流亡港人發起《2021香港約章》 表明唔會以團體做任何活動
【Emily】流亡港人發起《2021香港約章》 表明唔會以團體做任何活動
【Emily】譚文豪約定出嚟送外賣
【Emily】譚文豪約定出嚟送外賣
【Emily】周末加班 官員再落區收簽名
【Emily】周末加班 官員再落區收簽名
【Emily】屯馬線模擬「尿袋」冒煙 演習疏散
【Emily】屯馬線模擬「尿袋」冒煙 演習疏散
【Emily】容海恩引網上民調 話改選制得民心
【Emily】容海恩引網上民調 話改選制得民心