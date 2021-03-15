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港聞二

社協料去年2000無家者 盼疫下增宿位支援

【明報專訊】疫情下露宿者增加，社區組織協會表示有逾400名「麥難民」晚上無處容身，估計去年露宿者達2000人，惟政府幫助卻微乎其微，加上資助宿位增幅長期「跑輸」無家者增幅，促政府增露宿者宿位，並開放臨時收容中心予露宿者棲身。

68歲的阿力（化名）一直在港做洗碗工，晚上返內地居住，中港兩邊走30年，直至去年疫情下失業，並因欠租被迫遷出，至去年4月決定回港，一度淪為「麥難民」。

「過去多年，香港無進步過，在出面（露宿）的人愈來愈多。」50歲的阿明（化名）2017年時亦曾是「麥難民」，隨後入住政府資助的露宿者宿舍，但因限每日早上9時離開宿舍、晚上10時前關宿舍門，令他難以搵工，幸約兩年前遷入於社協的「友家宿舍」，可24小時出入，現從事運輸工作。

社協幹事吳衛東表示，社署資助的露宿者宿舍中，約六成宿位限住半年，很多人隨後再露宿；而「友家宿舍」入住時限則約兩年多，現有24個宿位，原計劃增至53個，但現僅餘60萬元，僅足夠未來一年人手支出，故需再覓資助。

增約20宿位 同期增逾700無家者

吳表示社署資助宿位由2013年的202個，至2020年僅增9.9%至約222個，同期社署已登記露宿者，卻由約780人增至逾1500人，增逾八成。他表示很多露宿者並無登記，估計去年實際露宿者達2000人。社協本月20日起舉辦「無家者展覽」，明天（16日）起接受報名，冀公眾了解露宿者現况。

社署：4次向機構提供津貼

社署回覆，署方已4次向受資助的非政府機構，以及以自負盈虧模式為露宿者提供住宿服務的非政府機構提供特別津貼，以購置個人防護裝備及消毒用品，而社署為優化露宿者的福利支援服務，2020至21年度增撥資源增加6個資助短期宿舍名額，現為露宿者提供資助宿位共228個，另有其他非政府機構提供414個自負盈虧宿位。

（疫情第四波）

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