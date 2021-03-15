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疫苗優先組將再擴大 降年齡門檻 聶德權：簡化行政 大部分人接種不必工作證明

【明報專訊】繼早前新增7個新冠病毒疫苗優先接種群組後，負責統籌接種計劃的公務員事務局長聶德權昨表示，知悉不少市民想接種但未納入優先群組，政府很快會再擴大優先群組，降低接種年齡要求，讓更多市民可盡快接種，日內會公布安排。

7900人打科興 5400復必泰

前日4人送院 3人打科興

政府昨表示，截至昨晚8時的24小時，共約7900人接種科興疫苗，約5400人接種BioNTech（復必泰）疫苗，本港累計約19.07萬人已接種第一劑疫苗。

前日共4人接種疫苗後不適送院，介乎38至54歲，其中1人接種BioNTech疫苗，該名49歲女子到曉光街體育館接種後出現胸口不適、左手臂麻痹、出疹及頭痛，治療後毋須留院。其餘3人接種科興疫苗，有兩人須留院觀察，包括到友愛體育館接種科興疫苗的38歲女子，她感到頭痛、惡心及虛弱，送院後情况穩定。

目前12群組優先

連同上周公布新增的7個群組，目前本港共12個群組可優先接種新冠病毒疫苗，包括60歲或以上者、醫護或參與抗疫人員、《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》第599F章表列處所員工等。聶德權昨表示，知悉很多人很想接種疫苗但未納入優先群組，政府很快會擴大優先群組，稱可簡化行政安排，大部分納入接種範圍的市民不再需要工作證明，日內會公布安排。

食衛局長陳肇始亦在網誌表示，因應不同年齡及組別的市民非常期望接種新冠疫苗，正研究再開放更多合資格接種的組群，以滿足訴求。

本港日前多兩人接種科興疫苗後死亡及多一宗嚴重異常事件。聶德權表示，臨牀事件評估專家委員會今日會開會審視個案，專家及衛生當局會有適當跟進，保障市民安全，但重申科興疫苗及BioNTech疫苗安全及有效。

明報記者

（疫情第四波）

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