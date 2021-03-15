西營盤零確診13廈 污水驗出陽性強檢

增64處強檢逾八成港島 渣打瑞銀上榜

除因污水檢測呈陽性而強檢的13幢大廈，根據強制檢測公告，其餘31幢大廈因新增確診而須強檢，遍佈港九新界，逾六成在港島區。至於納入強檢的12個工作場所，10個在港島區，涉律師樓、銀行、保險公司等，包括中環渣打銀行大廈31樓渣打銀行（香港）有限公司、中環國際金融中心二期49樓瑞銀集團有限公司。赤鱲角國泰城4樓國泰航空亦須強檢。

早前港大發現K11 MUSEA名潮食館50宗個案、4宗卡地亞個案、1宗Twinkie Cookies員工個案及1宗Lilium by Gitone食客個案的病毒基因排序脗合，相信屬同一源頭。至於分別曾到該商場戲院或廁所的兩名患者，衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨被問時表示，兩人病毒基因排序結果與上述群組有些不同。

（疫情第四波）