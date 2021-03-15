中半山再7廈圍封 居民稱太遲

政府解釋，由於薄扶林道景輝大廈近期出現確診個案，而同一街道附近的豐林大廈、東銘閣、利威樓和薄扶林道63號的污水樣本檢測呈陽性，該街道合共7座大廈被列為「受限區域」，在上述大廈內的人須於今日凌晨2時前完成檢測。至於帝景園第一至五座，政府稱該屋苑近期有人確診，居民須在今日凌晨零時前完成檢測。

交通一度擠塞 老少深夜排長龍

昨晚7時許，大批警員以鐵馬和拉閘圍封薄扶林道，包括出現群組爆發的健身中心URSUS Fitness所在景輝大廈A座及大廈B座，以及豐林大廈和東銘閣等7座大廈，數分鐘後陸續有運載物資車輛駛入，以及設立臨時帳篷為居民檢測。

帝景園第一至五座昨晚7時被圍封，由於舊山頂道路面狹窄，圍封初期交通一度擠塞，有居民認為強檢合理，但稱日前已公布屋苑有人確診，昨日圍封強檢是較遲。現場所見，兩個被圍封區域昨晚10時後仍分別有數十人輪候接受檢測，秩序良好，11時後人龍已大為縮短。

中西區10校停面授 校長：網課至復活節假

中西區校長聯會主席詹漢銘稱，以他所知，至昨午區內有8至10間幼稚園、小學及中學考慮到疫情嚴峻，決定今起暫停面授，各校按校情決定何時恢復。他任校長的香港潮商學校，新年假後安排全校三分之一學生回校，今起轉為網課至復活節假期開始。區內聖士提反女子中學亦向家長及學生通告稱，鑑於目前疫情，部分學生所住大廈被列入強檢名單，決定今起暫停所有面授課堂，直至復活節假期。

（疫情第四波）