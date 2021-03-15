護老院初確翁源頭不明 28人檢疫70人自我隔離

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮昨表示，初步確診的81歲翁居於院舍2樓，他3月13日病發，送往廣華醫院驗出陽性。歐指出，該護老院新年後已沒訪客，老翁平日會到大廳進食，並與其他院友交談，有時沒戴口罩，故同層院友列密切接觸者須檢疫。其他樓層的院友和員工須檢測。當局不排除感染源頭來自無病徵的員工或院友。

子曾陪覆診 老翁大廳活動或無罩

松齡護老集團發言人表示，28名居住2樓的院友會到亞博館檢疫，中心已預先為每名院友準備「平安袋」，其他樓層合共70人將在中心自我隔離，直至衛生署另行通知。發言人補充，初步確診的院友2月25日由兒子陪同到廣華醫院覆診，3月4日在院舍內接受例行檢測呈陰性，直至13日發燒，送院驗出陽性。

昨確診個案有10宗源頭不明，包括一名44歲地盤搭棚工，於啟德沐泰街6565地段私人項目工作，他在本月7日檢測陰性，至12日病發，同日最後上班，5名同事因一同更衣須檢疫。另有任職尖沙嘴新太陽廣場「New U Life」的39歲男子，他不用見客，公司最近沒大型講座。

啟德搭棚工確診 5同事檢疫

此外，一名20歲女咖啡師暫列不確定個案，她居於小西灣邨瑞發樓，在銅鑼灣East Latte工作，亦曾到太古城中心二期Pacific Coffee工作。她曾在2月27日檢測陰性，至前日再取樣，一個測試陰性；另一測試驗出病毒數值達40、即病毒量低，將交由衛生署進一步化驗。

（疫情第四波）