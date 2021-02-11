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累計120人 兩成涉二代傳播 健身群組續擴 7校停課1現小爆發

【明報專訊】西營盤健身室URSUS Fitness群組持續擴大，至昨累計109人確診，當中兩成涉二代傳播；連同逾10宗初步確診，增至約120人染疫。群組波及7所學校須停課，其中港灣學校（鴨脷洲邨校舍）3名教師染疫，包括兩名於電腦室教學的IT教師，一人為URSUS的顧客；一名美術教師則初步確診，曾與沒到URSUS的教師在電腦室傾談10分鐘。當局相信電腦室出現小型爆發，41名學生及助教須檢疫。衛生防護中心稱群組於學校及工作場所衍生第二、三代傳播，擔心出現大規模社區爆發，形容情况不樂觀。

港昨增24宗 10宗不明

本港昨增24宗確診，全屬本地感染，10宗源頭不明，其餘14宗與本地個案相關，當中10宗涉及URSUS群組。該群組至昨累計109人確診，包括7名員工、81名顧客及21名密切接觸者。另外逾20宗初步確診中，逾10宗屬URSUS群組，該群組6天內增至約120人染疫。

追蹤750接觸者 1900人強檢

衛生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮稱，已追蹤群組750名密切接觸者，其1900名同住家人須強檢。群組亦滲透工作場所及校園，其中7校因教職員或師生染疫而停課，多涉國際學校。

教師電腦室傳同事 或第三代

鴨脷洲邨的港灣學校出現小型爆發，至昨有3名教師染疫。歐家榮說，最先確診的35歲IT教師（第11227宗）為URSUS顧客，他3月10日病發，8日最後上班；其後確診的38歲男（第11254宗）同為IT教師，11日病發，同日最後上班，二人均在同一電腦室工作及授課。昨增一名美術教師初確，該教師曾到電腦室與38歲IT教師交談10分鐘，其間有戴口罩。

歐家榮表示，3人共同之處是曾到電腦室，初步相信爆發因人傳人引起，電腦室出現小型爆發，曾到課室的35名學生和6名助教須檢疫。被問到若美術教師確診，應歸類為第二還是第三代傳播，歐稱從流行病學分析，相信美術教師受38歲IT教師感染的機率較大，但亦不排除課室有環境污染。

港灣學校表示，該校有4人驗出陽性，其後回覆傳媒稱患者包括兩名IT教師、一名美術教師，另一名兼職教師並沒與師生在課室接觸，衛生署沒納入群組。校方又稱，最先染疫的IT教師本月8日回校，沒接觸美術教師；其後確診的38歲IT老師，於10日與美術教師在電腦室見面10分鐘。

源頭病人未知 料涉超級傳播

歐家榮表示，目前仍未找到URSUS群組的源頭病人，群組中最早病發日期為3月6日，有關患者於2及4日到健身室，其他個案於8至11、12日陸續出現病徵，相信涉及超級傳播者或由無病徵感染者引起。

歐又說，目前社區有源頭不明個案，顯示仍有頗多傳播鏈，加上URSUS群組患者於工作場所或學校造成第二甚至第三代傳播，對情况感擔心，並形容不樂觀，若控制不好恐造成大規模爆發，現時至少要觀察多一周。

明報記者

（疫情第四波）

相關字詞﹕港灣學校 新型冠狀病毒

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