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東龍洲潛水漢遇溺亡 3日第二宗

【明報專訊】中年男子昨早乘船到西貢東龍洲對開潛水，下潛期間懷疑遇溺，潛伴發現他雙手亂抓，及後失去蹤影。水警、消防及直升機接報到場展開搜救，約一小時後將男子救起，他已陷昏迷，救護車送院搶救後不治。這是3日內第二宗潛水遇溺事件。

事主下潛突然亂抓後失蹤

遇溺的59歲潛水員姓李，獲救時已陷昏迷，由消防船送往小西灣運動場附近公眾碼頭，由救護車送往東區醫院搶救。送院期間救護人員為他裝上自動心外壓機，惟搶救後證實不治。

據了解，李昨早偕同3名友人乘船出發往東龍洲佛堂門對開約10米潛水，至昨早11時許，李下潛約2米處，潛伴發現他突然變得緊張，雙手不斷亂抓，懷疑遇溺。潛伴靠近協助時，其面鏡亦遭抓至飛脫。潛伴其後尋回面鏡後，李已失去蹤影，遂報警求助。水警、消防及飛行服務隊直升機先後趕往現場搜救，消防蛙人亦下潛搜索，約一個多小時後於水中尋獲李，並將他救起送院搶救。據悉，現場水深約14米，尋獲李的位置與下潛點接近，4人均有潛水牌及足夠裝備，肇事原因仍有待調查。

教練：避免到不熟悉地方潛水

潛水歷險會課程總監區紹堅表示，昨日水底能見度高、水溫偏涼，天氣適合潛水；由於東龍洲佛堂門非潛水熱點，難以估計該處環境及事主遇意外原因。區稱，疫下市民無法外出旅遊，多了人用快艇出海探索新潛點，他提醒潛水人士勿單獨前往潛水，如已一段時間沒潛水、技術生疏，建議先上課重溫，或在教練帶領下活動，並避免到不熟悉的地方潛水。區又稱，雖然近日天氣回暖，但水溫仍然偏低，提醒潛水人士裝備充足才出海。區續說，潛水不是比賽，「靠你睇住我、我睇住你，無必要冒險」。區另說，潛水活動應結伴同潛，遇意外時仍有同伴可照應。

上周五（12日），一名60歲嚴姓女子，在西貢龍蝦灣對開約100米海面浮潛時遇溺，救起送院搶救後不治。

相關字詞﹕潛伴 下潛 遇溺 潛水 東龍洲

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