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幼師投訴：校長命令替其家畫壁畫 改會議紀錄加「美化校園計劃」 胡肖霞：借牆壁練畫畫沒用公帑

【明報專訊】退休法官胡國興的胞妹、出任大同新邨聖德肋撒幼稚園校長46年的胡肖霞，被數名教職員投訴，指控之一為她「公器私用」，今年1月「命令」3名教職員辦公時間為其上水寓所畫壁畫，事後又擅自更改學校兩份會議紀錄，聲稱教員在去年11月已得悉畫壁畫屬「美化校園計劃」。胡肖霞回覆本報，反駁指當時提供家中牆壁供教員練習畫畫，強調教員自願參與，所需開支由她負責，沒用過公帑，是否公器私用則「見仁見智」。

大角嘴大同新邨聖德肋撒幼稚園屬「幼稚園教育計劃」，1975年創校，一直由胡肖霞任校長，胡亦是香港幼稚園協會永遠會長（見另稿）。

數名該校教員昨在油尖旺區議員李傲然陪同下開記者會，指控胡肖霞多項不當行為（見表）。化名B老師的教員稱，胡肖霞1月「命令」包括她在內的3名教員到上水金錢村胡的寓所畫壁畫，為期3周，每周畫5日，每日8小時。當時幼稚園因疫情暫停面授，負責畫畫的教師毋須回校工作，但晚上要以私人時間備課，平日教務則由其他教師分擔。

B老師說學校2月下旬開會，校長稱得悉教育局調查教員畫壁畫的投訴，向教員解釋畫壁畫屬「先導培訓計劃」，B老師稱畫畫過程不涉培訓，沒學到任何技巧。化名Ａ老師的教員稱，上周向學校索取會議紀錄，發現校方擅自更改去年11月及今年1月、經教員簽署的會議紀錄，加入項目稱去年11月已向教員提及「美化校園計劃」。

胡：紀錄粗疏 過往時時補回

胡肖霞昨回覆本報稱，幼稚園教師需佈置校園，由於校內教員畫畫較弱，故提出他們可利用其家中牆壁練畫畫。胡說當時邀請數名教員參與，強調她們自願，沒有以解僱威迫。她又說，3人到其家中畫畫「好開心」，自己教授他們畫畫技巧，重申「冇出過學校數」。胡說事後保留教員製作的壁畫，至於此舉有否公器私用之嫌，她說「見仁見智」。

胡又說，倘學校會議討論項目不多，會由教員輪流筆錄會議內容，惟部分教員筆錄較粗疏，「過往時時都會補回（會議紀錄）」。她沒直接回應在會議紀錄加入畫壁畫項目有否得教員同意，但稱「樣樣開會然後（決）定，學校就不用教書」。

被指拖行學童 胡否認指控

另一化名C老師則稱目擊胡肖霞虐兒，指去年9月一名有特殊教育需要（SEN）的幼兒班（K1）學生不願上課，爬上滑梯，胡肖霞拉着該學童的腿拖行數米，其間學童尖叫及大哭，校長則着其他教員「不要理會，繼續如常課堂運作」。胡回覆時否認指控，形容有關說法離譜，是「嚴重的侮辱」。

教局要求校監調查

教育局回應，稱早前曾接獲投訴，已即時按既定機制及公平公正原則跟進，包括要求學校校監調查及提交報告。翻查資料，該校校監雷庭蓀是胡肖霞丈夫。

（教育）

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相關字詞﹕幼兒教育 幼稚園 胡肖霞 教育局

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