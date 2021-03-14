7鴿疑吃毒餌陳屍公園 現場檢染紅米粒 警列殘酷對待動物

鴿屍將交漁署解剖化驗

首宗案件現場為粉嶺圍一個公園。昨早7時許，途人發現7隻野鴿分別陳屍地面、草叢及車底，警方到場拉起封鎖線調查，檢獲懷疑是毒餌的紅色米粒，並送往化驗，野鴿身上無明顯傷痕。案件列作殘酷對待動物，交由大埔警區刑事調查隊第6隊跟進，暫無人被捕。愛護動物協會表示，該會督察接獲警方通知到場了解，檢走7具鴿屍，將暫存愛協中心，稍後交由漁護署解剖或作毒理檢查。

居於附近的曾先生昨早跑步經過上址時發現多具鴿屍，於是報案。他說自己有養雀，認為如雀鳥患病通常會躲藏起來，平日天氣轉變亦會有一兩隻野鴿倒臥角落，有別於昨日有大批雀鳥倒臥開揚位置，故認為事件不尋常。他說曾見有人餵飼野鴿，但不清楚是否與今次事件有關。現場附近貼有禁止餵飼雀鳥的告示。

涉向鴿擲石 老翁10日兩被捕

另外，網上流傳片段，上周二（9日）一名戴藍色鴨舌帽的老翁在黃大仙上邨達善樓對開疑用石頭擲鴿子。黃大仙警區刑事調查隊經調查後，前日下午約4時在紅磡拘捕70歲鄧姓男子，他涉嫌殘酷對待動物。涉案老翁已非首次涉嫌用石頭擲鴿被捕。本月3日下午約1時，警員巡經鳳德邨斑鳳樓對開時，發現該老翁疑用石頭擲鴿，在他身上檢獲一袋石頭，以涉嫌殘酷對待動物將他拘捕。警方正調查老翁是否與去年7月及11月另外兩宗虐鴿案有關。