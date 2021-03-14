英外相G7外長關注港改選制 外交部公署：少數國家詆毀

藍韜文：中方持續違聯合聲明

G7澳紐：反映中國決心滅港異見

G7外長的聯合聲明提到，中國從根本上侵害香港選舉制度民主元素的決定，認為反映中國決心消除香港異見聲音；加上大規模拘捕民主派，損害香港在「一國兩制」下的高度自治。聲明促請中國遵從聯合聲明和其法律義務。澳洲及新西蘭政府發表聯合聲明，內容與G7外長聲明類近。

駐港公署：所謂聲明雙重標準用心險惡

外交部駐港公署發言人說，堵塞香港選舉制度漏洞、完善一國兩制等，具有堅實的政治和法治基礎，不容置喙；強調相關修改是「涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」，所謂聲明、報告等違背基本事實，雙重標準，充分暴露把香港當作棋子遏制中國的險惡用心。

中聯辦反駁：極力詆毁中國正義之舉

中聯辦發言人表示，少數西方國家發表聲明大肆干涉中國內政，極力詆毁中國為推動香港走向長期繁榮穩定的正義進步之舉。發言人反問，哪個國家會允許不效忠國家的人擔任公職，並批評有西方國家「講一套做一套」，假裝忘記了一些西方國家依然保留着世襲王室，國會上議院仍有很多非選舉產生的議員。