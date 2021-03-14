英外相G7外長關注港改選制 外交部公署：少數國家詆毀

【明報專訊】英國外相、七大工業國組織（G7）外長，以及澳洲和新西蘭政府分別發表聲明，對中國修改香港選舉制度表示關注。英國外相藍韜文稱，英方視中方在一個持續不遵守《中英聯合聲明》的狀態，認為北京對香港選舉制度作出極端的改變，限制參與，是進一步違反聯合聲明，是少於9個月內的第三次違反。外交部駐港公署發言人和中聯辦分別出稿反駁，指少數西方國家的聲明，詆毁全國人大就修改香港選舉制度作出決定。
藍韜文：中方持續違聯合聲明
G7澳紐：反映中國決心滅港異見
G7外長的聯合聲明提到，中國從根本上侵害香港選舉制度民主元素的決定，認為反映中國決心消除香港異見聲音；加上大規模拘捕民主派，損害香港在「一國兩制」下的高度自治。聲明促請中國遵從聯合聲明和其法律義務。澳洲及新西蘭政府發表聯合聲明，內容與G7外長聲明類近。
駐港公署：所謂聲明雙重標準用心險惡
外交部駐港公署發言人說，堵塞香港選舉制度漏洞、完善一國兩制等，具有堅實的政治和法治基礎，不容置喙；強調相關修改是「涉及奪權與反奪權、顛覆與反顛覆、滲透與反滲透的較量」，所謂聲明、報告等違背基本事實，雙重標準，充分暴露把香港當作棋子遏制中國的險惡用心。
中聯辦反駁：極力詆毁中國正義之舉
中聯辦發言人表示，少數西方國家發表聲明大肆干涉中國內政，極力詆毁中國為推動香港走向長期繁榮穩定的正義進步之舉。發言人反問，哪個國家會允許不效忠國家的人擔任公職，並批評有西方國家「講一套做一套」，假裝忘記了一些西方國家依然保留着世襲王室，國會上議院仍有很多非選舉產生的議員。
相關字詞﹕修改香港選舉制度 港區國安法 外交部駐港特派員公署