曾國衞：資格審委更有公信力 鄭若驊盼勿爭拗政制「向前或向後」

曾國衞稱過去幾年是「冒進」

鄭若驊和曾國衞昨日出席港台《星期六問責》和商台《政經星期六》，曾國衞表示，坊間很多時強調政制要「循序漸進」，但忽略了「根據實際情况」，他說目前香港的實際情况是選舉制度無法識別愛國者或非愛國者，以致反中亂港者進入議會，亂象叢生，「不覺得現時不是循序漸進」，而是針對實際情况一步步改善，有更優質的民主。他又說，按過去幾年的方向走下去是「冒進」，最終去不到目的地。

鄭若驊早前接受彭博訪問，她昨澄清並非在訪問說認為全國人大的《決定》令政制後退是好事，只是按提問者的用語，說即使如對方形容政制退後一步，若整體可令香港更好亦是好事；她希望大家不要爭拗「向前或向後」。 她表示，選委會由1200人增至1500人是擴大代表性，立法會由70席變90席是擴大了參與度。

問到選委會將「港區人代、政協、有關全國性團體香港成員代表」列為第五界別、特首參選人須取得5個界別的提名，是否為減少商界影響力，曾國衞稱不要過度揣測中央原意，不同界別都要有提名是想均衡參與、特首得廣泛支持。

被問愛國者定義 鄭：不賣國好基本

被問到將來本地修例是否要說明「愛國者」的定義，鄭若驊稱「common sense（常識）」，不賣國、不做漢奸是「好基本」，官員和公職人員可能要求更高；在憲法都有很多例子，提到不可損害國家利益，維護國家安全、領土完整等，基本標準是尊重國家民族，尊重憲制秩序、一國兩制，亦不應「走去叫人制裁我們」。

曾國衞稱，將會向公眾解說為何要「完善」選舉機制，同時會接觸不同界別聆聽具體意見，之後會向北京反映實際情况。

特首林鄭月娥接受中國環球電視網訪問，被問到人大的決定被指限制政治參與，她稱剛好相反，擴大選委會市民有更多機會參加政治討論；如果民主派能夠達到愛國者標準，他們亦有更多機會參選。她又說，未來選舉制度會令香港更穩定，吸引更多資金，時間將證明香港仍享有自由。