回收膠樽玻璃樽較划算 放「入樽機」回報高5倍

全港僅30部「入樽機」 位置未必「就腳」

按環保署制訂的回收便利點兌換機制推算，1公斤膠樽可以儲80分，即3.75公斤儲300分，已可換到一卷廁紙，不過膠樽重量輕，每個平均只有約26克，要換一卷廁紙，要收集約144個膠樽；若將這些膠樽拿去環保署的入樽機，每個回贈0.1元，合共14.4元，約可購買半條、即約5卷廁紙。不過，全港現時只有30多部入樽機，位置亦未必「就腳」，長沙灣及深水埗共有4部入樽機，而且入樽機限每日每一張八達通或每個支付寶帳戶最多可交回30個膠樽。

至於其他回收物料，例如廢紙，每公斤只有10分，即回收30公斤廢紙才換到一卷廁紙，但同等重量的廢紙可在街角回收舖售到約21元。(以每公斤廢紙回收價0.7元計算)

環保署表示，在制訂「綠綠賞積分」時已考慮不同因素，包括回收物的市場出路，例如為金屬、廢紙等具商業市場出路的回收物只提供較象徵式的積分回贈，避免與私營回收店舖競爭。不過，據本報了解，回收便利點回收大量膠樽，令到街上的三色桶接收膠樽驟降。

（城市保育）