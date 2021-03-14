舊區設回收點 月回收46萬膠樽 遠超環保署目標 居民靠執膠樽幫補生活

環保署的回收便利點以「綠」字為設計概念，以簡約的白色和綠色為主調，並以「綠」字的諧音「6」為標誌；該署表示，於2020年第四季逐步投入運作的22個「回收便利點」在首季至今合共收集超過750公噸的回收物，總體回收量較上一代的社區回收中心上升接近8成，當中約7成為塑膠，約1成半為廢紙，1成為玻璃容器，其餘則是金屬、四電一腦、小型電器、慳電膽、光管及充電池等。

綠領行動：積分鼓勵回收 每日逾百人到訪

長沙灣「回收便利點」由綠領行動營運，總幹事何漢威表示，根據合約，每月須回收及處理不少於7公噸廢塑膠，其他物料不少於1公噸，該店開業至今共回收約28公噸廢塑膠；其他物料回收量約37.3公噸，平均每月約12.4公噸，較環保署合約最低目標1公噸多約11倍。若以回收物料分類，約43%是各類型塑膠，其次是廢紙(約27%)及玻璃樽(10%)，3種物料已佔整體約80%。

綠領行動指，回收便利點採用積分兌換禮品方式鼓勵回收，每日平均有逾百人到訪，而目前已有逾1400人開設綠綠賞智能積分咭，當中不少居民過去並無回收習慣，但現已成為常客，認為接近民居的回收點有助建立回收網絡。該店職員指，有居民積分高達6萬分，相等於以一人之力回收了750公斤膠樽，足可換取60公斤米，或30樽900毫升的芥花籽油。

店舖經理：便利點連繫社區居民

該區居民鄧女士幾乎每日都會推著一架手推車進入便利點，膠袋內盛載著大量膠樽，又有少量廢紙，該店職員會先為回收物料磅重，然後再放入投入口。鄧女士的儲分卡儲了4.6萬多分，她希望「再儲多些分才換禮品」，過去大多兌換米及油；該區另一名居民伍女士指，她平時會在街上執廢紙售予街角回收店，自從便利點開業，原本乏人問津的膠樽突然變得有價，於是她檢拾廢紙亦收集膠樽，但她指原本垂手可得的膠樽，近期已愈來愈少，現時她每日平均可儲100至200分，平均一星期換到3、4卷廁紙，略減生活負擔，「起碼唔駛買廁紙」。

店舖經理吳偉貞表示，便利點除了收集可回收物料，亦連繫社區居民，便利點安裝了太陽能板，供市民免費為手機充電，店內亦設有洗手盤，供市民清洗膠樽後才磅重，實踐乾淨回收。吳偉貞指，「唔少人送回收物品過來，講明唔要積分，但會要求職員將分數及兌換的日用品轉贈指定或有需要人士」，令便利點增添人情味。

（城市保育）