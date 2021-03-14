兒子准保釋 感謝旁聽市民 親友安慰柯耀林母：返屋企啦

彭卓棋弟：需關注其他被告

至於彭卓棋胞弟、中西區區議員彭家浩在庭外表示，對於結果本來抱着「prepare for the worst（為最壞作準備）」心態面對，因認為法庭會否批出保釋的準則因人而異，故沒想太多；現時不會抱着僥倖心態看待結果，因尚有其他被告的案件需要關注。

柯耀林的母親在散庭時激動哭泣，又先後向旁聽市民道謝及與女親友擁抱，其間親友安慰道「返屋企啦、返屋企啦」；而柯耀林在地區工作的同事同在庭外抽泣，有人安慰「唔好喊啦，返去打邊爐啦」。有份為柯耀林作人事擔保的西貢區區議員陳耀初表示，得知結果後「安樂少少」。

蔡堅準備作人事擔保

郭家麒不獲保「冇嘢好講」

醫學會會長蔡堅亦有到庭，他說本來打算為郭家麒作人事擔保，最終事與願違，對於郭不獲保釋「冇嘢好講」、「見到上一單（即譚文豪，同樣不獲保釋）的結果已經估到」。一直陪同郭家麒妻子的立法會前議員張超雄，對於郭不獲保釋表示「暫時冇嘢講」。

（35+大搜捕）