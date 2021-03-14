多3人保釋 譚文豪郭家麒續還押 郭妻庭外舉中英文語句 籲港人砥礪前行

【明報專訊】47名民主派因「35+初選」被控串謀顛覆國家政權罪，律政司早前就裁判官批准11人保釋的決定提出覆核；高等法院法官杜麗冰昨日聽畢雙方陳辭後，批准鄭達鴻、彭卓棋和柯耀林保釋，但基於法庭沒充足理由相信公民黨前立法會議員譚文豪和郭家麒不會繼續實施危害國家安全的行為，下令二人還押。譚文豪的妻子得悉裁決後與丈夫相隔犯人欄對望良久，其後在庭外痛哭。郭家麒的妻子較為冷靜，離開高院時高舉兩張中英文黃色紙，籲港人「不離不棄 砥礪前行 常存盼望 加油」。
案件繼續由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理。譚文豪和郭家麒由資深大律師蔡維邦代表，鄭達鴻由資深大律師潘熙代表，彭卓棋由大律師盧敏儀代表，柯耀林則由大律師郭憬憲代表。杜官聽畢雙方陳辭後，接納律政司針對譚、郭二人的保釋覆核申請，但不接納律政司針對其餘3人保釋覆核申請，批准鄭達鴻和柯耀林以原有條件保釋，至於彭卓棋在增加兩個各10萬元的人事擔保下亦獲保釋（見表）。
與夫對望良久 譚文豪妻落淚
譚文豪得悉保釋被拒後，與妻子相隔犯人欄對望良久，其後數次抬頭上望，離開時將右手放在胸口，並與親友揮手道別。其間譚太和譚母多次落淚，步出庭外後痛哭，並與郭家麒太太相擁。郭家麒神情平靜，離開時一度相隔犯人欄玻璃與公民黨前黨友余若薇和其他律師擊掌，之後向妻子和旁聽市民揮手，妻子則向他比劃心形手勢道別。
郭家麒妻子之後現身法院的囚車出入口外，展示兩張分別以中英文撰寫「給香港人：不離不棄 砥礪前行 常存盼望 加油！」和「Dear HongKongers: You'll never walk alone! Add oil!」的黃色紙張，有警員見狀隨即要求她不要停留，繼續前行離開。
鄭達鴻准保：盼大家撐住
至於獲批保釋3人，鄭達鴻昨午4時許步離法院時未有留步受訪，只兩度說「希望大家撐住，多謝大家」，雙手合十鞠躬後便與女友和親友登上私家車離開。彭卓棋及柯耀林晚上8時先後離開高院，隨即登上私家車離去，沒有回應提問。
【案件編號：HCCP 110-111、114、118-119/21】
明報記者
（35+大搜捕）
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