多3人保釋 譚文豪郭家麒續還押 郭妻庭外舉中英文語句 籲港人砥礪前行

案件繼續由《港區國安法》指定法官、高院法官杜麗冰審理。譚文豪和郭家麒由資深大律師蔡維邦代表，鄭達鴻由資深大律師潘熙代表，彭卓棋由大律師盧敏儀代表，柯耀林則由大律師郭憬憲代表。杜官聽畢雙方陳辭後，接納律政司針對譚、郭二人的保釋覆核申請，但不接納律政司針對其餘3人保釋覆核申請，批准鄭達鴻和柯耀林以原有條件保釋，至於彭卓棋在增加兩個各10萬元的人事擔保下亦獲保釋（見表）。

與夫對望良久 譚文豪妻落淚

譚文豪得悉保釋被拒後，與妻子相隔犯人欄對望良久，其後數次抬頭上望，離開時將右手放在胸口，並與親友揮手道別。其間譚太和譚母多次落淚，步出庭外後痛哭，並與郭家麒太太相擁。郭家麒神情平靜，離開時一度相隔犯人欄玻璃與公民黨前黨友余若薇和其他律師擊掌，之後向妻子和旁聽市民揮手，妻子則向他比劃心形手勢道別。

郭家麒妻子之後現身法院的囚車出入口外，展示兩張分別以中英文撰寫「給香港人：不離不棄 砥礪前行 常存盼望 加油！」和「Dear HongKongers: You'll never walk alone! Add oil!」的黃色紙張，有警員見狀隨即要求她不要停留，繼續前行離開。

鄭達鴻准保：盼大家撐住

至於獲批保釋3人，鄭達鴻昨午4時許步離法院時未有留步受訪，只兩度說「希望大家撐住，多謝大家」，雙手合十鞠躬後便與女友和親友登上私家車離開。彭卓棋及柯耀林晚上8時先後離開高院，隨即登上私家車離去，沒有回應提問。

【案件編號：HCCP 110-111、114、118-119/21】

明報記者

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