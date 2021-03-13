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【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉

【明報專訊】全國人大會議通過修改香港選舉制度，團結香港基金噚日搞咗個交流會，邀請咗10個政商界、法律界中人出席發言，唔少與會者力撐人大做法。人稱「翟少」嘅資深大律師翟紹唐以往好少出席呢類場合，噚日佢壓軸發言，講笑話唔係要做結案陳辭，不過佢嘅發言同其他嘉賓的確與別不同。佢話由愛國者或愛港者治港係天經地義，不過唔希望因為呢啲字眼，將來嘅選舉變成「小圈子」選舉。

認同愛國者治港 但難定義

至於點定義愛國者？翟少都話有啲困難，但從法律層面係要有標準，即除非有可信而實在證據，證明一個人嘅言行對香港整體利益不利，先可以話嗰個人唔係愛國者，如果候選人願意真誠宣誓，效忠《基本法》，「我相信係最基本亦係足夠要求」。

出席交流會嘅中大前校長劉遵義發言時話，香港年輕人愛唔愛國，同家庭環境、教育有關，因為香港嘅住屋成本高，而一般中下階層夫婦，要同時工作先可以負擔生活，父母同仔女見面時間唔多，「唔好講教導」，於是將教導責任交畀外傭甚至放棄。劉遵義話如果唔盡早解決最重要嘅民生問題，例如住屋問題，將會影響下一代嘅家庭教育，甚至影響愛國者嘅產生𠻹！

劉遵義：年輕人愛唔愛國

同教育家庭住屋有關

劉遵義仲話，長遠落實愛國者持續治港，必須培養香港嘅中國公民愛國，特別係年輕人，所以中小學、幼稚園都要改革，「大學就太遲」，佢話必須盡快「將本國歷史重新列為必修科」，愛國者先可以一代一代發展落去。

相關字詞﹕團結香港基金 劉遵義 修改香港選舉制度 翟紹唐

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