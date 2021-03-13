利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對

運署稱紓擠塞 民調：65%料更塞

伍婉婷表示，區內街坊委託樹仁大學新聞與傳播學系數據分析與民調研究中心，2月27日至3月9日於恩平道、利園山道等街道，以問卷方式訪問626人，62.2%受訪者認為運輸署應擱置新方案，76.4%認為應維持現狀；約65%認為新方案會引來更多車輛，令擠塞更嚴重。

現時利園山道及白沙道實施部分時間行人專用街道，由周一至五下午7時至午夜12時，周六、日及公眾假期由中午12時至午夜12時。運輸署稱，利園山道一帶商廈林立，交通擠塞問題嚴重，但白沙道人流不多，建議將現有行人專區改至啟超道及部分恩平道，可理順人流亦釋放白沙道及利園山道，紓緩蘭芳道擠塞。

伍婉婷稱，恩平道本已路窄人多，人車爭路不時發生，若改成雙線行車，恩平道會更繁忙。她又說，利園山道一帶雖有不少小販擺賣，尚算方便控制，若取消晚上行人專用區，這些小販會四散到區內各處，難以集中管理，亦會與附近居民和商戶造成衝突。她稱，運輸署草率地將啟超道劃為行人專用區，會加重道路管理壓力。

熊永達：購物區應行人優先

香港大學土木工程系名譽副教授、資深交通運輸學者熊永達指出，利園山道一帶為購物區，應以行人優先，建議限制車輛進入。他稱運輸署新方案只會引來更多車輛，加劇擠塞問題。