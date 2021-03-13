M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款

西九管理局昨安排傳媒參觀M+博物館大樓，大樓內部裝修接近完成，各個展廳有不同風格，部分展廳以玻璃幕牆引入自然光，部分則以竹為主題，將來用作展出希克（Sigg）藏品的展覽廳則以白色牆身設計。

希克藏品包括艾未未的作品，被問及《港區國安法》生效後，日後會否展出艾未未的作品，以及關於六四事件和反修例示威的藝術品，華安雅回應稱「無問題，我們會展出這些展品（no problem, we will show them）」，又說M+的展覽建基於歷史和學術事實（historic, academic facts）。

館長：環球藝術中心需友善對不同觀點

被問及M+如何確保藝術家及作品沒違反《國安法》，以及藝術創作在現時政治環境下是否仍有自由，華安雅說，與其他博物館一樣，M+會確保在現時情况下，展品以合適和相關的方式展出（presented in an appropriate relevant manner in our situation）；又說一個城市要成為環球藝術中心，需對不同觀點的藝術都提供一個友善的環境。

M+博物館預計今年底開幕，馮程淑儀表示，即使疫情持續、屆時旅客未能訪港，M+年底仍會如期開幕，希望M+可成為受港人歡迎的博物館。入場費方面，馮程淑儀稱仍要和M+董事局討論，但希望訂立低廉的票價，以吸引更多人參觀。

延期4年 造價料不止49億

M+工程2015年動工，造價達49億元，原定2017年落成，但其間經歷多項問題，包括原本總承建商新昌營造財困，需更換承建商。西九文化區管理局首席工程總監司徒澤民昨稱，因工程延誤和換承建商等問題，造價應會較之前高，但仍在計算最終造價。

至於西九文化區財政問題，馮程淑儀表示，5月會到立法會交代，手頭上仍有資金可營運，會先利用商業樓面面積增加收入，暫未計劃向政府申請撥款。