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青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖

【明報專訊】24歲青年去年初趁一名警長在「空姐牛肉飯」買飯後，用電筒照射警長臉部約兩秒，令警長眼睛出現光影及眼球脹痛，青年被控一項普通襲擊罪，案件昨日裁決。裁判官指出，被告的電筒光度強，若照到眼部感痛不出奇，而當時光線曾在警長臉上停留，故不論被告是否知道警長身分，已有襲擊意圖，故裁定他罪成，押後3月30日判刑，待索取感化及社會服務令報告，其間被告獲准保釋。

被告何梓洋（24歲，圖）被控2020年1月14日在深水埗欽州街37K號西九龍中心8樓美食廣場內，襲擊偵緝警長李智健。辯方求情稱，被告剛從公開大學畢業，目前在一間消毒用品公司任倉務員，又稱案情較輕，冀法庭以罰款處理。裁判官黃士翔明言不考慮判處罰款。

辯方稱案情輕冀罰款 官不考慮

對於辯方審訊時稱，涉案警長在事發後未有作即時反應，又質疑警長誇大傷勢；黃官在裁決時稱，雖然事發片段解像度低，未能看清警長被照射後的表情，但每人被照後會有不同反應，若警長選擇坐在餐桌前休息，讓身傍同袍觀察及處理現場情况，不無道理；而黃官曾自行檢查電筒，發現其光線強，認為用以照射眼部後感痛楚並不出奇。

官稱電筒光線強 被照眼痛不出奇

就被告的襲擊意圖，辯方稱被告不知警長身分，只是剛巧拿出電筒時光線掃過警長的臉，黃官不認同此說法，並指按照事發片段，光線確有在警長臉部停留，因此不論被告是否得知警長身分，已有意圖襲擊，加上被告事前有特意走近警長，事後又舉起電話放慢腳步走過警長，疑似拍攝及向警長說「死黑警」，故裁定被告普通襲擊罪成。

涉咬斷警指 港大畢業生求情

另外，港大畢業生杜啟華（24歲）涉於前年7月14日沙田新城市衝突中，襲警和咬斷一名警長的無名指等，早前被裁定襲警、擾亂公眾秩序和有意圖而傷人等4罪成立；辯方昨求情時籲法庭着重更生的考慮，而非將被告「拋佢入獄自生自滅」。區院法官陳仲衡反駁，就算法庭判處販毒的被告監禁20年，亦不代表法庭讓他自生自滅，且被告當日先後干犯4罪，「每做多一件事，成件事咪嚴重咗」，加上被告當時向正執行職務的警員施襲，認為可作加刑考慮，最終押後至下周一（15日）判刑。

【案件編號：WKCC 2595/20、DCCC 778/19】

（7.21襲擊案）

相關字詞﹕有意圖而傷人罪 襲警罪 咬斷手指 沙田新城市廣場 電筒 普通襲擊 空姐牛肉飯 反修例運動

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