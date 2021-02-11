守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」

住在元朗的N憶述，當晚他收到居民電話稱元朗站有打鬥，需要他協助及報警，N多次致電999不果，隻身前往元朗站。他到達後看到多名傷者在洗手間內躲避，其中兩人頭部受傷有血，他於是在門口守住，其間有持棍的白衣人經過指罵他，N對他們說「你哋冇戴口罩，𠵱度有閉路電視，唔好打人」，白衣人之後走開。

N說後來救護員到場，但傷者未能即時離開，他繼續守候直至警察到場。法官問N，為何早前無法報警，但仍等候警察，N說「因為我深信警察會到」，又稱若警察一直不到場，他會守候至翌日。後來警察到場，他離開車站回家。

得悉警走後再爆衝突 遂折返

護遇襲男子自己亦遭棍打

N駕車回家途中，再收到朋友電話，說元朗站在警察走後再爆發衝突，他折返，並於翌日約零時半到達元朗站，下車後他再嘗試報警，但仍未能接通，於是致電相熟的警察朋友。他沿J出口入站，看到白衣人托住捲閘，約20名白衣人跑向形點I，用棍追打黑衣人。他看到一名倒地的粉紅色衣男子被6至8名白衣人圍毆，他上前試圖保護男子，但一同被棍毆全身，他事後下巴瘀傷及腫脹，頭有輕微發紅。

片段有人叫「打死佢」

控方播放公開片段及港鐵閉路電視片段，顯示白衣人拉起捲閘後，大批站內市民往形點I逃跑，多名白衣人衝入站從後追打，有人大叫「打死佢」，畫面所見至少兩名穿深色衣的男子被追打至倒地。控方指出，第5被告鄧懷琛當時身處施襲的白衣人當中，惟鄧的代表律師表示會爭議身分。

另外，當日拯救第6被告「飛天南」吳偉南的救護員M接受辯方盤問時，吳透過律師向M致謝說：「多謝當日同佢（吳）做心肺復蘇。」

飛天南庭上謝救護員施救

6名被告為王志榮、黃英傑、鄧懷琛、吳偉南、鄧英斌及蔡立基。聆訊下周一續。

明報記者

【案件編號：DCCC888/19、11 & 734/20】

下周一聆訊預告：

˙男事主N繼續作供及接受辯方盤問

˙控方傳召事主O出庭作供

（7.21襲擊案）