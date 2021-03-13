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毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋

【明報專訊】47名民主派被控串謀顛覆國家政權罪 ，21名不獲保釋的被告昨日再到西九龍裁判法院向裁判官覆核保釋申請，多名家屬、泛民及社運人士到場旁聽。被告毛孟靜的丈夫Philip Bowring在庭外表示，希望法庭盡快就本案展開正式審訊，否則保釋等程序只會不斷持續進行。

據了解，毛孟靜其後不適送院留醫院，知情者稱其情况不是太嚴重。

人權律師關尚義昨亦有到庭旁聽，並於離去時稱，眾被告都有很好的理由獲批保釋（I think they have good reason for bail），希望他們上訴至高等法院時可以獲批。

昨日清晨時分已有市民抵達法院外等候入內旁聽，數十名警員在場戒備。案中被告之一、早前獲保釋的呂智恆、民主黨深水埗區議員袁海文等亦有到場等候入法院旁聽。21人結果全數須繼續還押。被告梁國雄（長毛）的太太陳寶瑩於庭外說感到十分不滿，稱部分被告可保釋，另一部分被告包括長毛及岑子杰卻不獲批，「條件是怎樣呢，一律沒說，我們不知道，對於這事我們覺得非常奇怪」，會繼續就法庭拒絕長毛的保釋申請上訴。

蒙兆達：官公式化一律否決

被告吳敏兒的保釋覆核亦被拒絕，職工盟總幹事蒙兆達回應稱，感覺法官是「公式化處理」，全部一律否決，「所以一如所料，回到這個官，不會有機會重獲自由」，會先觀望高等法院就律政司覆核保釋的裁決，再考慮是否上訴至高院。

（35+大搜捕）

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