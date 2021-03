毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋

據了解,毛孟靜其後不適送院留醫院,知情者稱其情况不是太嚴重。

人權律師關尚義昨亦有到庭旁聽,並於離去時稱,眾被告都有很好的理由獲批保釋(I think they have good reason for bail),希望他們上訴至高等法院時可以獲批。

昨日清晨時分已有市民抵達法院外等候入內旁聽,數十名警員在場戒備。案中被告之一、早前獲保釋的呂智恆、民主黨深水埗區議員袁海文等亦有到場等候入法院旁聽。21人結果全數須繼續還押。被告梁國雄(長毛)的太太陳寶瑩於庭外說感到十分不滿,稱部分被告可保釋,另一部分被告包括長毛及岑子杰卻不獲批,「條件是怎樣呢,一律沒說,我們不知道,對於這事我們覺得非常奇怪」,會繼續就法庭拒絕長毛的保釋申請上訴。

蒙兆達:官公式化一律否決

被告吳敏兒的保釋覆核亦被拒絕,職工盟總幹事蒙兆達回應稱,感覺法官是「公式化處理」,全部一律否決,「所以一如所料,回到這個官,不會有機會重獲自由」,會先觀望高等法院就律政司覆核保釋的裁決,再考慮是否上訴至高院。

(35+大搜捕)