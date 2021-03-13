高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押

8人棄每8日覆核保釋權利

21名被告中，袁嘉蔚、梁晃維、吳敏兒、楊岳橋和林卓廷均沒有法律代表，自行在庭上陳辭，其中袁陳辭時數度哽咽。蘇官最終拒絕袁嘉蔚、毛孟靜、梁國雄、岑子杰等11人的保釋。其餘10名被告則當庭放棄繼續申請覆核，當中8人同時放棄每隔8日向裁判官覆核保釋的權利（見表）。

據了解，有被告的法律團隊認為，律政司今日向高等法院申請覆核譚文豪和郭家麒等5人的保釋，比前日黃碧雲和伍健偉的保釋覆核存在更大變數，亦成為部分被告決定會否向高院申請保釋的關鍵考慮。

3人離犯人欄前籲港人「撐住」

庭內昨設有記者席和家屬席，每名被告最多可安排3名親屬入內，多名被告步入犯人欄後，均把握機會與親友揮手，以及比畫心型手勢問好，氣氛比首次聆訊輕鬆。各被告離開犯人欄前，亦特意向咪高峰喊話，其中梁國雄、馮達浚和朱凱廸籲港人「撐住」，王百羽說「屋企人我愛你，朋友，等我」，岑敖暉則說「愈爛嘅牌愈要畀心機打」。

除此之外，岑敖暉、林卓廷、何桂藍和王百羽等候開庭其間曾閒談還押近况。林先搭着岑的肩膀稱二人「同倉」，岑回應道「倉底夠人，出面要人」，又稱不明白為何毗鄰的監倉沒人，「高佬廷就話串啫」。岑和林其後開始讚揚懲教署，岑更形容他們為「懲教稱許小隊」，「同香港警察完全唔同」。王百羽及後展示自己的橙色風衣，問眾人「記唔記得我件衫，2015年著到而家」，林隨即回應「你冇肥到咩？」

岑敖暉何桂藍讚懲教膳食

岑敖暉其後主動提及懲教署的膳食安排，形容赤柱監獄為「監獄界嘅米芝蓮」；何桂藍亦讚揚大欖女懲教所的咖哩有印度Masala咖哩的味道，又稱以往聽聞監獄的蔬菜「好霉」，岑隨即反駁「綠色㗎，唔好再抹黑懲教」。庭內眾人亦多次聞言大笑。

【案件編號：WKCC 813/21】

明報記者

（35+大搜捕）