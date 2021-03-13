港聞

港聞二

市民高先通宵排《理大圍城》戲票 《文匯報》促禁播

【明報專訊】紀錄片《理大圍城》獲香港電影評論學會評為最佳電影，高先電影院成為首家放映的商營戲院，約70人昨於戲院門外排隊，購買3月21日晚加開一場的戲票。《文匯報》前日社評指稱電影散播「仇視國家情緒」，有違反《電影檢查條例》及《港區國安法》的明顯嫌疑，促請電檢處禁播。電影、報刊及物品管理辦事處表示，影片有嚴重犯罪行為，評為第III級，即只可向年滿18歲者放映。

40座位70人輪購 戲院職員派籌

戲票昨早10時半開售前，有約70人到位於堅尼地城的高先電影院排隊輪候，惟該場只設40個座位，戲院職員向排隊市民派籌，排首位購得戲票的市民表示昨凌晨已到場輪候。《香港電影評論學會大獎─得獎電影巡禮》播放的6部電影中，僅《理大圍城》過去一直未有商業影院放映。

電檢處稱按條例評影片屬三級

《文匯報》前日發表社評，批評《理大圍城》充斥暴力、罪惡以及令人厭惡的言語和行為，「煽動對抗警方和特區政府，散播仇視國家情緒，有違反《電影檢查條例》及香港國安法的明顯嫌疑」，促請電檢處禁播。

電影、報刊及物品管理辦事處回覆查詢時表示，已經按條例檢定影片，又稱《理大圍城》去年9月獲發可於公眾場所上映的核准證明書，但檢查員認為影片中部分描述及拍攝到的行為，有可能觸犯現行法例，當中除頻密播出粗鄙語言外，亦以大篇幅並細緻記錄嚴重犯罪行為，甚至有青少年使用具殺傷力武器的鏡頭，申請人須向觀眾發出告示，以免觀眾模仿影片中描繪的行為或被誤導，影片被評為第III級，即只可向年滿18歲者放映。

上 / 下一篇新聞

港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」
港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」
被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源
被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源
譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官
譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官
美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治
美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治
英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議
英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議
「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人
「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人
教局問多校CCTV情况 校長憂部署課室加裝
教局問多校CCTV情况 校長憂部署課室加裝
搜村屋檢33瀕危鸚鵡 持牌雀商被捕
搜村屋檢33瀕危鸚鵡 持牌雀商被捕
高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押
高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押
毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋
毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋
公民黨退出民陣：需衡量眼前政治風險
公民黨退出民陣：需衡量眼前政治風險
守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」
守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」
青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖
青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖
M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款
M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款
利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對
利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對
未證有口頭分銷協議 港代理告日清違約敗訴
未證有口頭分銷協議 港代理告日清違約敗訴
受虐稚女膝大塊膿腫 專家證人疑長期跪地 何栢良：若非受虐、有及時求醫不會死
受虐稚女膝大塊膿腫 專家證人疑長期跪地 何栢良：若非受虐、有及時求醫不會死
龍蝦灣浮潛 六旬女溺斃
龍蝦灣浮潛 六旬女溺斃
平治遭截 司機被拉下車斬
平治遭截 司機被拉下車斬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉
【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉
【Emily】簽名撐人大決定 聶德權一簽再簽？
【Emily】簽名撐人大決定 聶德權一簽再簽？
【Emily】李慧琼話離題 內會熄田二少咪
【Emily】李慧琼話離題 內會熄田二少咪
【Emily】小組主席無人爭 陳健波當選興嘆
【Emily】小組主席無人爭 陳健波當選興嘆