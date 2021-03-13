市民高先通宵排《理大圍城》戲票 《文匯報》促禁播

40座位70人輪購 戲院職員派籌

戲票昨早10時半開售前，有約70人到位於堅尼地城的高先電影院排隊輪候，惟該場只設40個座位，戲院職員向排隊市民派籌，排首位購得戲票的市民表示昨凌晨已到場輪候。《香港電影評論學會大獎─得獎電影巡禮》播放的6部電影中，僅《理大圍城》過去一直未有商業影院放映。

電檢處稱按條例評影片屬三級

《文匯報》前日發表社評，批評《理大圍城》充斥暴力、罪惡以及令人厭惡的言語和行為，「煽動對抗警方和特區政府，散播仇視國家情緒，有違反《電影檢查條例》及香港國安法的明顯嫌疑」，促請電檢處禁播。

電影、報刊及物品管理辦事處回覆查詢時表示，已經按條例檢定影片，又稱《理大圍城》去年9月獲發可於公眾場所上映的核准證明書，但檢查員認為影片中部分描述及拍攝到的行為，有可能觸犯現行法例，當中除頻密播出粗鄙語言外，亦以大篇幅並細緻記錄嚴重犯罪行為，甚至有青少年使用具殺傷力武器的鏡頭，申請人須向觀眾發出告示，以免觀眾模仿影片中描繪的行為或被誤導，影片被評為第III級，即只可向年滿18歲者放映。