搜村屋檢33瀕危鸚鵡 持牌雀商被捕

警檢60鸚鵡 逾半瀕危全未領牌

警方表示收到漁護署轉介，昨聯同該署執法，在該村屋內拘捕兩名戶主，包括46歲男子及44歲女子，涉嫌管有瀕危物種，二人皆姓陳，為夫婦，並在單位內檢獲60隻鸚鵡，包括20隻屬《保護瀕危動植物物種條例》（下稱《條例》）附錄I的鸚鵡，包括非洲灰鸚鵡、緋紅金剛鸚鵡及大綠金剛鸚鵡，以及13隻附錄II的鸚鵡，包括藍黃金剛鸚鵡、紅肩金剛鸚鵡、太陽錐尾鸚鵡、鷹頭鸚鵡、白腹凱克及黑頭凱克，以及一些雛鸚，全部未領牌照，交漁農署處理。另屋內有10多隻領有牌照、合法持有的鸚鵡未被檢走。

鄰居稱叫聲滋擾 警查是否繁殖出售

大埔警區動物罪案警察專隊督察包亦煒稱，該村屋3層高，夫婦和家人居於地下，樓上兩層為飼養鸚鵡的地方，衛生情况可以接受。警方正調查涉事瀕危鸚鵡來源、是否有人在該處繁殖，以及有否出售。現場所見，該村屋每層約700平方呎，屋前有花園，內有一個大型鳥籠及一個魚池。附近鄰居稱，該屋經常傳出鸚鵡叫聲，十分滋擾。

漁護署：涉事售賣商兩年育17灰鸚鵡

漁護署表示，本港有33個售賣玩賞雀鳥的持牌動物售賣商，包括涉事售賣商，根據紀錄，該售賣商過去兩年共繁育了17隻灰鸚鵡。根據《條例》，管有灰鸚鵡作商業用途，必須預先向該署申領瀕危物種管有許可證。

根據《條例》，在未獲許可證或豁免下，在本港進口、出口、再出口及管有在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄內的動物屬違法，一經定罪最高可被罰款1000萬元，及監禁10年。