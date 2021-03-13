港聞

港聞二

搜村屋檢33瀕危鸚鵡 持牌雀商被捕

【明報專訊】有持牌雀商被指在大埔一間村屋大量繁殖屬瀕危物種的鸚鵡出售，有客人購買後向傳媒投訴鸚鵡很快去世。警方聯同漁護署昨傍晚在大埔林村新屋仔村一間村屋拘捕一對夫婦，檢走60隻鸚鵡，其中33隻屬瀕危物種。

警檢60鸚鵡 逾半瀕危全未領牌

警方表示收到漁護署轉介，昨聯同該署執法，在該村屋內拘捕兩名戶主，包括46歲男子及44歲女子，涉嫌管有瀕危物種，二人皆姓陳，為夫婦，並在單位內檢獲60隻鸚鵡，包括20隻屬《保護瀕危動植物物種條例》（下稱《條例》）附錄I的鸚鵡，包括非洲灰鸚鵡、緋紅金剛鸚鵡及大綠金剛鸚鵡，以及13隻附錄II的鸚鵡，包括藍黃金剛鸚鵡、紅肩金剛鸚鵡、太陽錐尾鸚鵡、鷹頭鸚鵡、白腹凱克及黑頭凱克，以及一些雛鸚，全部未領牌照，交漁農署處理。另屋內有10多隻領有牌照、合法持有的鸚鵡未被檢走。

鄰居稱叫聲滋擾 警查是否繁殖出售

大埔警區動物罪案警察專隊督察包亦煒稱，該村屋3層高，夫婦和家人居於地下，樓上兩層為飼養鸚鵡的地方，衛生情况可以接受。警方正調查涉事瀕危鸚鵡來源、是否有人在該處繁殖，以及有否出售。現場所見，該村屋每層約700平方呎，屋前有花園，內有一個大型鳥籠及一個魚池。附近鄰居稱，該屋經常傳出鸚鵡叫聲，十分滋擾。

漁護署：涉事售賣商兩年育17灰鸚鵡

漁護署表示，本港有33個售賣玩賞雀鳥的持牌動物售賣商，包括涉事售賣商，根據紀錄，該售賣商過去兩年共繁育了17隻灰鸚鵡。根據《條例》，管有灰鸚鵡作商業用途，必須預先向該署申領瀕危物種管有許可證。

根據《條例》，在未獲許可證或豁免下，在本港進口、出口、再出口及管有在《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄內的動物屬違法，一經定罪最高可被罰款1000萬元，及監禁10年。

上 / 下一篇新聞

港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」
港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」
被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源
被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源
譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官
譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官
美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治
美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治
英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議
英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議
「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人
「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人
教局問多校CCTV情况 校長憂部署課室加裝
教局問多校CCTV情况 校長憂部署課室加裝
市民高先通宵排《理大圍城》戲票 《文匯報》促禁播
市民高先通宵排《理大圍城》戲票 《文匯報》促禁播
高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押
高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押
毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋
毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋
公民黨退出民陣：需衡量眼前政治風險
公民黨退出民陣：需衡量眼前政治風險
守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」
守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」
青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖
青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖
M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款
M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款
利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對
利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對
未證有口頭分銷協議 港代理告日清違約敗訴
未證有口頭分銷協議 港代理告日清違約敗訴
受虐稚女膝大塊膿腫 專家證人疑長期跪地 何栢良：若非受虐、有及時求醫不會死
受虐稚女膝大塊膿腫 專家證人疑長期跪地 何栢良：若非受虐、有及時求醫不會死
龍蝦灣浮潛 六旬女溺斃
龍蝦灣浮潛 六旬女溺斃
平治遭截 司機被拉下車斬
平治遭截 司機被拉下車斬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉
【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉
【Emily】簽名撐人大決定 聶德權一簽再簽？
【Emily】簽名撐人大決定 聶德權一簽再簽？
【Emily】李慧琼話離題 內會熄田二少咪
【Emily】李慧琼話離題 內會熄田二少咪
【Emily】小組主席無人爭 陳健波當選興嘆
【Emily】小組主席無人爭 陳健波當選興嘆