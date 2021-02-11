教局問多校CCTV情况 校長憂部署課室加裝

教聯：反對課室裝 教協：對師生不必要監察

本報昨向教育局查詢是否曾致電全港中小學收集閉路電視數據，以及有否計劃要求學校於課室加裝閉路電視，局方未有正面回應，只稱當局不時與學校聯絡，就不同事宜了解學校運作情况。

教育局副局長蔡若蓮上月曾表示，目前學校安裝閉路電視主要為防止罪案，且須遵守《個人資料（私隱）條例》及私隱專員公署的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，但「如果學校要裝，教育局係完全OK無問題」。

本報分別從7間中小學得悉，教局人員昨曾致電學校查詢安裝閉路電視情况，包括有否安裝、在哪些位置裝，以及用什麼款項裝。有校長引述局方稱，收集資料是作調查之用，但未交代細節，引起學界不少揣測。另有獲致電校長稱，過去局方從未就校園閉路電視收集數據，「冷氣機裝了20年你不問？」而早前有不少議員提出要於課室裝閉路電視，擔心局方收集數據後有下一步計劃。

自由黨張宇人兩次在立會提倡於課室裝閉路電視，他昨稱一直有與教局溝通，局方對建議持開放態度，並稱裝閉路電視涉學校、家長等持份者，相信局方或諮詢中。

教聯會主席黃錦良認為一切仍言之尚早，認為學界不必作無謂揣測。他說學校一直有於走廊等裝閉路電視作保安、防盜之用，但明言十分反對於課室安裝，「對教師極不尊重，對教師專業判斷不信任」，稱目前已有既定監察及懲罰機制，過去雖有教師被指失德，但只屬少數。

教協副會長葉建源稱，目前政治氣氛下，學校易感擔憂，籲社會不要為學校製造不必要壓力。他又說如當局冀了解學校如何裝閉路電視作防盜，問題不大；倘出於政治動機希望學校加裝，則對師生都是「不必要監察」。