港聞

港聞二

教局問多校CCTV情况 校長憂部署課室加裝

【明報專訊】建制派立法會議員多次提倡於學校包括課室安裝閉路電視。本報獲悉，昨日多間中小學收到教育局來電，查詢學校安裝閉路電視情况，引起學界關注。有校長擔憂，局方正為於課室及教員室安裝閉路電視部署。教聯會認為，一切仍言之尚早，但表明十分反對於課室安裝閉路電視；教協則認為，安裝閉路電視是對老師及學校的不信任，冀勿以政治角度處理教育問題。

教聯：反對課室裝 教協：對師生不必要監察

本報昨向教育局查詢是否曾致電全港中小學收集閉路電視數據，以及有否計劃要求學校於課室加裝閉路電視，局方未有正面回應，只稱當局不時與學校聯絡，就不同事宜了解學校運作情况。

教育局副局長蔡若蓮上月曾表示，目前學校安裝閉路電視主要為防止罪案，且須遵守《個人資料（私隱）條例》及私隱專員公署的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，但「如果學校要裝，教育局係完全OK無問題」。

本報分別從7間中小學得悉，教局人員昨曾致電學校查詢安裝閉路電視情况，包括有否安裝、在哪些位置裝，以及用什麼款項裝。有校長引述局方稱，收集資料是作調查之用，但未交代細節，引起學界不少揣測。另有獲致電校長稱，過去局方從未就校園閉路電視收集數據，「冷氣機裝了20年你不問？」而早前有不少議員提出要於課室裝閉路電視，擔心局方收集數據後有下一步計劃。

自由黨張宇人兩次在立會提倡於課室裝閉路電視，他昨稱一直有與教局溝通，局方對建議持開放態度，並稱裝閉路電視涉學校、家長等持份者，相信局方或諮詢中。

教聯會主席黃錦良認為一切仍言之尚早，認為學界不必作無謂揣測。他說學校一直有於走廊等裝閉路電視作保安、防盜之用，但明言十分反對於課室安裝，「對教師極不尊重，對教師專業判斷不信任」，稱目前已有既定監察及懲罰機制，過去雖有教師被指失德，但只屬少數。

教協副會長葉建源稱，目前政治氣氛下，學校易感擔憂，籲社會不要為學校製造不必要壓力。他又說如當局冀了解學校如何裝閉路電視作防盜，問題不大；倘出於政治動機希望學校加裝，則對師生都是「不必要監察」。

相關字詞﹕張宇人 教聯會 教協 閉路電視 教育局

上 / 下一篇新聞

港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」
港澳辦：「循序漸進」非次次擴直選 港人全國政協自動成選委 「普選目標不變」
被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源
被問下一步 張曉明：教育領域需正本清源
譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官
譚耀宗：資格審委應熟基本法 翟紹唐倡委退休終院官
美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治
美轟華限制港人政治參與 歐盟：損多元化政治
英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議
英最高法院長偕大臣 檢視英法官在港任職協議
「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人
「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人
搜村屋檢33瀕危鸚鵡 持牌雀商被捕
搜村屋檢33瀕危鸚鵡 持牌雀商被捕
市民高先通宵排《理大圍城》戲票 《文匯報》促禁播
市民高先通宵排《理大圍城》戲票 《文匯報》促禁播
高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押
高院今審律政司覆核5人保釋 部分被告觀望 撤覆核或被拒保釋 21人全續還押
毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋
毛孟靜夫盼盡快審訊 關尚義：眾被告有好理由獲保釋
公民黨退出民陣：需衡量眼前政治風險
公民黨退出民陣：需衡量眼前政治風險
守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」
守護匿廁所傷者 證人：屢打999不果 「深信警察會到」
青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖
青年電筒照警臉襲擊罪成 官：光線停留已見意圖
M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款
M+年底開 不拒六四反修例展品 盼低票價吸客 西九暫未擬向政府申撥款
利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對
利園山道倡撤行人區 街坊民調：逾六成反對
未證有口頭分銷協議 港代理告日清違約敗訴
未證有口頭分銷協議 港代理告日清違約敗訴
受虐稚女膝大塊膿腫 專家證人疑長期跪地 何栢良：若非受虐、有及時求醫不會死
受虐稚女膝大塊膿腫 專家證人疑長期跪地 何栢良：若非受虐、有及時求醫不會死
龍蝦灣浮潛 六旬女溺斃
龍蝦灣浮潛 六旬女溺斃
平治遭截 司機被拉下車斬
平治遭截 司機被拉下車斬
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉
【Emily】翟少罕有現身：唔想愛國者治港變小圈子選舉
【Emily】簽名撐人大決定 聶德權一簽再簽？
【Emily】簽名撐人大決定 聶德權一簽再簽？
【Emily】李慧琼話離題 內會熄田二少咪
【Emily】李慧琼話離題 內會熄田二少咪
【Emily】小組主席無人爭 陳健波當選興嘆
【Emily】小組主席無人爭 陳健波當選興嘆