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「村屋大王」王光榮與子涉套丁被捕 廉署證實拘24人 包括地產發展商及丁屋申請人

【明報專訊】本報從多個消息渠道確認，元朗前區議員王威信父親、有「村屋大王」之稱的發展商王光榮及其次子王德信涉嫌「套丁」，在本周較早時間被廉政公署拘捕，現已獲准保釋。廉署證實近日作有關「套丁」調查，行動中24人被捕。

廉署昨傍晚發稿，證實就一個位於元朗的丁屋地產發展項目懷疑涉及貪污詐騙調查，近日作代號「芒草」行動，先後拘捕24人，包括地產發展商負責人、丁屋申請人及中間人。

本報昨致電王威信及王德信，均無人接聽，記者到王光榮創辦的王潘律師行位於元朗的總行，職員稱王光榮及王德信不在辦公室，對於被搜辦公室一事表示不知情，着記者留下卡片。本報其後經電郵再向王潘律師行查詢，至截稿暫未有回應。

地區人士稱十八鄉曾售丁權居民被問話

據了解，案件涉及位於十八鄉的屋苑項目「曉門」。有地區人士指稱，十八鄉多名曾出售丁權的村民早前被廉署帶走問話。

廉署表示早前接獲貪污投訴，指稱有地產發展商、中間人及原居民，涉嫌串謀以貪污詐騙手段「套丁」，並在申請興建丁屋時向地政總署作出虛假聲明，訛稱有關原居民是某地段的唯一合法註冊業權人，宣稱地產發展商與原居民之間沒有達成任何協議，以轉移或處置有關原居民發展該地段的權利。

涉數萬至數十萬購丁權 發展大型項目

廉署調查後發現，有關地產發展商涉嫌透過中間人，以數萬元至數十萬元不等向元朗區的原居民收購丁權，然後集中發展為大型地產項目圖利，懷疑當中有人提供或收受利益以及串謀詐騙。

廉署又證實在行動期間搜查了多個地點，包括該地產發展商及一間律師行的辦公室。調查未完，廉署不作進一步評論。地政總署回應，表示會全力協助調查。

發展村屋近30年

王光榮先後創立王潘律師行及恒安發展，近30年積極參與村屋發展。王早前接受訪問時稱，中學畢業後先後在新界民政處及警隊工作，其後修讀法律課程成為律師。

王育有兩子，長子王威信為律師，曾任元朗區議會副主席，前年7．21元朗站襲擊事件，王威信被指當時身處現場，其後發聲明稱當時在場呼籲白衣人保持冷靜；次子王德信為會計師，為王潘律師行總經理。

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